【天文台隨筆】行山注意保暖！山頂地面可差6度　體感溫度或更低

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

朋友趁聖誕假期到位於赤道附近的坦桑尼亞登山，我提醒他要特別留意高地的氣溫，最好預備一些禦寒衣物，他用奇怪的眼神望着我：「到熱帶登山要禦寒？傻的嗎！」

從水平面每上升一千米，氣溫就下降約攝氏六度。（資料圖片）

高一千米 平均低六度左右

不少人都聽過高地一般會比地面低溫，但差別到底有多大呢？大家不妨參考本港分區的年平均氣溫。最低溫的地區是位於香港最高點的大帽山，年平均氣溫只有17.2度，比接近地面的天文台的23.2度足足低六度。大帽山氣象站的高度大約是九百五十米左右，這亦吻合氣象的知識，即從水平面每上升一千米，氣溫就下降約攝氏六度。當然這只是一個基於物理的估算，實際高地的氣溫情況還要考慮當日的天氣形勢，以及氣象站附近的環境因素，例如市區與郊區差別。

各區氣象站的年平均氣溫（攝氏度）（基於各區氣象站開始運作的日期不同，計算各區氣溫平均值的年期亦可能有所不同。）（香港天文台提供）

高數千米 溫差可達二三十度

朋友今次登的非洲最高峰超過海拔五千米，粗略一算，最高點可以比地面低超過三十度！因此即使地面天氣酷熱，五千多米的最高點也可能會接近冰點，所以去熱帶登山要禦寒一點也不誇張呢，關鍵是你將會身處的海拔高度。

風寒效應 高地更為明顯

說回香港，雖然大部分的山峰也是數百米高，與地面的溫差一般也是幾度左右，但由於高地在冬季季候風影響時一般風力較強，風寒效應會令人體感覺更冷。以往亦曾經發生郊遊人士在寒冷天氣下遠足而患上低溫症的情況。打算到山上遠足的朋友，要特別留意高地天氣情況，務必做足準備及必要時調整行程。

原文：你的高度？你的溫度？

作者：香港天文台沈志泰