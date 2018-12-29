入冬以來最冷寒夜　綜援獨居長者無暖爐　靠飲熱水暖身

這一夜，市區只有攝氏12、13度，是入冬以來最冷的一晚。 不少人會穿上厚厚外套或輕便羽絨保暖，或與親友打邊爐暖肚。但對於清貧長者、獨居長者甚至露宿者來說，寒冷的天氣卻如同一場戰役，日常生活已難以為繼，更何況需要額外禦寒措施的寒冷天氣？ 依靠綜援維生的60歲順哥，只有一張被、三件外套應對寒夜，有時外套會當作睡衣。由於綜援金緊緊夠生活，沒有「多餘錢」可買暖爐和付電費，他的保暖方法就只有多飲熱水暖身。

順哥由劏房房搬入公屋後，總算有個安樂窩，但其他生活問題仍揮之不去。（李澤彤攝）

經歷和暖的聖誕節後，天文台昨夜（28日）發出入冬後首個寒冷天氣警告，今日（29日）更兩創入冬低於紀錄。晚上7時許，天文台總部錄得12.5度，為入冬以來新低；上水、打鼓嶺跌破10度，大帽山只有約2度。

過往住劏房 冬天凍水沖涼

正領取綜援維生的順哥今年60歲，過去十餘年在劏房居住，今年始搬入靠山的蘇屋邨中層單位，一個人居住。臉頰消瘦的他指，隨年月過去現時行走亦略有不便，即使喜歡外出閒逛，體力難以支撐，現時每天也只外出一次，其後都留在家中，節省開支。

雖然減少在外的時間，但搬入公屋總算有個安樂窩。順哥憶述，過去在劏房居住時沒有熱水供應，往往只可以用冷水洗澡，在冬季亦然。「冬天嘅時候用凍水沖涼，沖完凍到成個身係咁震。」最後更得了感冒。搬入公屋後，幸好也總算可以用溫水梳洗，然而水費、電費又成為了另一個問題。

天氣寒冷且風勢猛烈，但順哥就只有手上的禦寒外套，必要時更要穿著外套睡覺。（李澤彤攝）

靠3000多元綜援 「餓唔親，飽唔到」

今年搬入蘇屋邨，不過由於單位靠近山腰，冬天時寒風凜凜，60歲的他特別感到寒風刺骨，「大風到好似打風咁！」由於沒有暖爐，順哥只好披上那件由教會贈送的外套，抵禦寒風。順哥衣櫃中三件外套，除了一件是趁特價以百餘元購買，其他都是團體捐贈，者連睡覺用的棉被、床褥甚至睡床，亦是他人捐贈。冬天了，家中沒有暖爐，他只好多飲熱水，讓身體暖和起來。

對大多數的貧窮人口而言，冬天不易捱，因為往往他們難以負擔禦寒衣物、食物等龐大支出，順哥無奈地說：「朝頭早食吓早餐，有時飲吓茶，已無得剩。」在家中的時間，主要吃燕麥片及即食麵。除了食物，3,000多元的援助金還要交水電費，每月所剩無幾，他形容情況是「餓唔親，飽唔到」，「政府畀我哋（的資助）點會有凸！」有時候或會有些微剩餘金額，他會用來買魚，但不是即食，而是加鹽和豉油醃製，之後就分幾天慢慢食用。

每逢農曆新年，膝下無子的順哥留在家中過節。（李澤彤攝）

過年前買半箱即食麵當辦年貨

除夕夜後，農曆新年將至。和其他人一樣，每逢新年前順哥都會「辦年貨」，然而買的不是鮑參翅肚，而是半箱的即食麵。他指新年前餐廳開始「收爐」，即使有餐廳照常營業，但價錢較高，甚至會加收一成或兩成的服務費，他反問「點食？」而過年的時間，他會留在家中，與電視機為伴。要形容現時的情況，他指只是剛剛好，未來僅求綜援可以提高金額，讓他可以有「多餘錢」好好生活。

即使綜援金及公共福利金計劃的各項津貼金額每年調整，但與順哥相似的個案比比皆是。關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成認為，綜援制度成立至今，幾十年來金額對受惠者而言，生活依然捉襟見肘，直言「天氣寒冷都不及政府涼薄！」他指政府應盡快全面檢討扶貧制度和津助制度，並提高支援金額。