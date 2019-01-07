向「幣少」買掘礦機疑受騙　有事主申請退款、卻被要求取機

民主黨昨日（7日）舉行記者會，稱兩個月內接獲逾廿宗涉及「幣少」黃鉦傑虛擬貨幣及另類投資熱線的求助，合共涉款約300萬元，其中有個案損失逾百萬元。 協助苦主跟進事件的民主黨財經政策副發言人袁海文稱，有兩個已申請退款的事主，在記者會後分別接到信息，詢問他們何時取機，意味著他們或不獲退款。

民主黨虛擬貨幣及另類投資苦主求助熱線，由2018年10月至昨日，收到超過20宗涉及經「幣少」購買「掘礦機」的求助個案。（資料圖片／洪嘉徽攝）

民主黨虛擬貨幣及另類投資苦主求助熱線，由2018年10月至昨日，收到超過20宗涉及經「幣少」購買「掘礦機」的求助個案。從事金融行業的趙小姐是事主之一，她提及2018年中在「幣少」公司聽取講座後，認為虛擬貨幣Filecoin的具前瞻性，相信回報理想，故投資合共12.5萬元。後來她留意到「幣少」公布消息與官方有異，故在10月底申請退款，並在11月簽署相關退款文件。

她稱，幣少曾在whatsapp群組中承諾，11月款退者可取回6成金額（即7.5萬元），款額會在簽署文件後7至45日內收到。但她強調，不但至今未收到退款，更於今早收到相信來自幣少集團人員的訊息，詢問何時取機，否則可以按地址送機給她，她強調自己希望退款，而非取機。

協助苦主跟進事件的民主黨財經政策副發言人袁海文稱，有兩個已申請退款的事主，在記者會後分別接到信息，詢問他們何時取機，相信並非個別情況。他又指，Filecoin官網回覆他指，Filecoin尚未正式推出，任何交易或賣買都很大機會屬欺詐，惟他引用回覆向「幣少」查詢，一直未獲回應。



至於袁海文報稱接獲電話恐嚇一事，他直言有少許擔心人身安全，已到警署錄取口供，案件初步列為刑事恐嚇。