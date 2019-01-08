【新巴城巴加價】大西北居民最痛　969線加$1.5　N969加$2.4

新巴及城巴在前年8月向運輸署申請加價，行政會議今日（8日）拍板通過城巴及新巴分別加價7%及5.6%，本月20日生效。 當中約有超過九成的城巴和新巴路線，不受加價影響或每程加不超過1元；不過，有一成的城巴路線及3.3%的新巴路線，加多過1元；其中城巴的969線加價達1.5元。九巴與兩巴聯營的171線票價加幅亦達7.21%。 不過高處未算高，部分通宵線如城巴來往天水圍市中心及銅鑼灣的N969和來往銅鑼灣摩頓台及屯門龍門居的N962，加幅雖為7.4%，但每程加逾2元，其中N969增至34.6元。

行政會議拍板通過城巴及新巴分別加價7%及5.6%，由本月20日起生效。（盧翊銘攝）

兩巴加完仍會見紅 或需再加價

政府發言人今（8日）日指，兩巴於2017/18年度分別錄得虧損260萬元及510萬元，若車費水平維持不變，兩家巴士營辦商在未來數年會繼續面對更大幅度的虧損。不過，發言人又提到，根據政府的財務預測，即使按兩間巴士公司建議加價12%，其業務仍會錄得虧損。如果兩巴財務狀況在加價後仍欠理想，可能會考慮在有需要的情況下，或會再次提出加價申請。

兩巴何時再申請加價仍是未知之數，但在今次的加價中，約有九成的城巴路線及97%新巴路線，將不受加價影響或每程需多付不超過1元。不過約有一成城巴路線及3.3%新巴路線，每程需要多付1元以上。

至於九巴方面，約94%的九巴乘客不受影響，而約有6%的九巴乘客則會每程多付0.2元或以上，主要因與兩巴的聯營路線加車費。

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+ 5 + 4 + 3

屯門至深圳灣B3線 每程僅加$0.8

其中城巴由天水圍開往銅鑼灣的969線加價1.5元，由21.4元增至22.9元，加幅達7%；來往屯門碼頭及深圳灣口岸的B3線，則由現時的11元增至11.8元，加了0.8元；而過海的107線由現時的11.1元增至11.9元，同樣是加了0.8元，比率達7.2%。

而新巴方面，港島區來往嘉亨灣及赤柱炮台的14線，由目前的8.9元加至9.4元，加價達0.5元；來往將軍澳清水灣半島及蘇屋的796C線，則由現時的7.9元增至8.3元，加幅達5%；而過海的680線由現時的19元增至20.2元，加了1.2元。

另外，與兩巴聯營的九巴過海線亦因而加價，包括來往荔枝角及海怡半島的171線，由現時的11.1元增至11.9元，加了0.8元，加幅達7.21%；而來往上水及銅鑼灣的678線，亦由現時的21.6元增至23.1元，加了1.5元。

「大西北」來往市區N車每程加逾$2

同時，有部分通宵線的加幅亦相當高，例如是城巴來往天水圍市中心及銅鑼灣的N969，由現時的32.2元增至34.6元，加了2.4元，為加價最多的路線，加幅達7.45%；而來往銅鑼灣摩頓台及屯門龍門居的N962，亦由現時的28.3元增至30.4元，加了2.1元，加幅亦為7.4%。