中環試行30公里限速區　畢打街已低至6公里　專家批政府為交功課

「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」昨（8日）發表報告，其中建議運輸署在合適地點試行每小時30公里的低車速限制區。運輸署署長陳美寶今早（9日）在電台補充，舉例擬先於中環畢打街、德輔道中和深水埗試行。 翻查資料，運輸署曾調查畢打街、德輔道中於繁忙時段的時速，均低於30公里，其中畢打街更低至6公里。有專家認為，於上述路段試驗限速的意義不大，因為本身車速都達不到30公里，形容政府「為咗交功課而做嘢」，反建議政府於車速上限為50公里、且易超速的路段試行。

2017年，畢打街早上繁忙時間的平均車速只有6公里。（資料圖片／黃偉民攝）

運輸署每年於香港各區預先選定的行車路線調查車速，其中提議設立低車速限制區的德輔道中東行（急庇利街至畢打街），於早上8時至9時30分及傍晚5時至7時繁忙時間的平均行車速度低於10公里。撇除2014年受佔領行動影響，2011至2015年間，該路段平日早上繁忙時間的行車速度為8.9至12.1公里；平日傍晚繁忙時間的行車速度則為8.5至9.5公里。至於畢打街的車速更慢，2017年的平日早上及傍晚繁忙時簡平均車速更分別只有6至7公里。

專家倡時速50公里交通黑點試行

香港汽車會會長李耀培指出，上述道路的車速本身已經不快，由於車多路窄，時速超過30公里的機會十分少，認為政府於該道路設立限速區的意義不大，直斥「為咗交功課而做嘢」。他續指，一般而言，港島區除了近海的道路外，由於車多路窄，繁忙時間時速高於30公里的機會較少。李耀培建議，政府應於一些行車平均速度接近50公里的交通黑點試行，功效會較大。

陳恒鑌指出，運輸署建議中環限速的路段本身已「繁忙到行唔郁」，根本毋須限速。（資料圖片／吳鍾坤攝） 議員批運輸署未經深思熟慮 立法會交通事務委員會主席陳恒鑌同樣表示，運輸署建議限速的路段本身已「繁忙到行唔郁」，根本毋須限速。他認為香港專營巴士服務獨立檢討委員會的建議是好，可惜運輸署在執行上未經深思熟慮。陳恒鑌建議，一些多彎路、山多、易生巴士意外的路段應先試限速，例如早前發生慘劇的大埔公路。他期望政府盡快找出類似路段的資料，試行限速，這樣才更符合委員會報告的原意。

公民黨立法會議員譚文豪就指，若從客觀數據上看，上述道路本身的車速已經慢，毋須限速。反之，若道路有時段是沒有行人時，司機也被迫要「焗住行30公里」。他認為運輸署若要提升行人安全，應考慮擴闊行人路或延長行人交通燈的過路時間。