【迎豬年】蘭花大王引入「醉酒櫻桃」、「白雪娉婷」預每盆800元

農曆新年將至，不少家庭喜歡於家中擺設賀年年花增添節目氣氛，「蘭花大王」楊小龍亦趁農曆年引入新品種蘭花，包括深紫紅色的「醉酒櫻桃」、白中帶紫的「白雪娉婷」，他預計，以普通一個小家庭為例，購買6至8株時令蘭花，連同花盆售價大約為800元至1000元，與去年相若。 他又指，因今年冬季的天氣比較和暖，蘭花開得比較燦爛，因此會較以往推出更加多新品種花卉。 為確保農曆年期，年花仍綻放，「蘭花大王」及「年花大王」教路，市民從換水、選花入手。

「蘭花大王」楊小龍表示，購買6至8株時令蘭花，連同花盆售價大約為800元至1000元，與去年相若。（林若勤攝）

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新款蘭花售200多元一株 同時與商場推8元優惠買「莎拉金」

農曆新年將至，於家中擺放年花為不少人的傳統，當中蘭花亦為不少家庭所喜愛。「蘭花大王」楊小龍今年培植了兩款新蘭花，其中一款為「醉酒櫻桃」，花瓣呈酒紅色，花芯則為櫻桃色的斑紋，售價為280元一株。

另外，亦有白白紫紫的「白雪娉婷」蘭花品種，雪白花冠有兩塊花瓣染有胭脂紅，楊指「白雪娉婷」寓意為錦上添花，幸福美滿，售價238元一株。此外，今年仍會推出限量100株，售價8元，名為莎拉金的蘭花品種；莎拉金的花瓣為金黃色，較為輕盈。

楊小龍（左）建議市民選花時，宜選擇已開花蕾數目較多的蘭花。（林若勤攝）

曾受颱風山竹吹襲，會否令花卉較難成長？楊小龍表示，今年冬季的氣比較和暖，溫室内更要開動冷風培植，而蘭花較去年開得「靚」，因此能較往推出更加多新品種花卉。他舉例，以普通一個小家庭為例，購買6至8株時令蘭花，連同花盆售價大約為800元至1000元，指跟去年相若「年年都唔敢加價」。

買花時宜選擇已開花蕾數目較多的蘭花

至於如何挑選蘭花，楊小龍建議宜選擇已開花蕾數目較多的蘭花。，一來可確保全部花朵能夠綻開，加上「開到尾」的盆栽意頭亦更好：「屋企始終唔夠佢哋喺溫室通爽，溫度亦唔夠好，開咗啲先放喺屋企做擺設，就會開得靚啲。」

由於今年天氣較和暖，大部份年花，包括牡丹、桃花、菊花等亦會開得較燦爛。（林若勤攝）

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「年花大王」提醒 每次換水毋須全數換走

「年花大王」賴榮春亦指，今年天氣較和暖，相信大部份年花，包括牡丹、桃花、菊花等亦會開得較燦爛，他又提到，擺放年花期間，若要換水，毋須將花瓶內的水全部換走，年花才會開得更好更長久。

將軍澳東港城今年與「蘭花大王」楊小龍及「年花大王」賴榮春合作，於1月19日至2月4日舉辦室內年宵市場暨新春花展及攤位。現場亦可欣賞到逾2米高的巨型蘭花瀑布，該作品的靈感來自日本花展中的花海瀑布。