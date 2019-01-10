馬會推保健資助計劃　6.3萬長者可享免費或半價中醫調理及檢查

「香港浸會大學─賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心」由今日(10日)起，推出「長者保健資助計劃」， 資助65歲或以上的香港永久居民半價做健康評估，領綜援的長者更可獲全費資助，估計約6.3萬名長者受惠。 該計劃主要為長者提供中醫檢查，除評估健康狀況，更會教長者如何調理養生，預防疾病。 馬會指出，中醫檢查方面，四診「望、聞、問、切」固然少不了；另中醫健康顧問會按長者的身體狀況和體質，為長者度身訂造調理及養生計劃，利用針刺、氣功、太極、建議食療等綜合手法，增強長者體魄，病痛自然減少。

「香港浸會大學─賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心」推出「長者保健資助計劃」， 資助65歲或以上的香港永久居民半價做健康評估。(中心網頁圖片)

合資格長者半年享6次資助

馬會提醒各老友記要注意，合資格長者半年內享有6次資助，全額資助每次最多550元，半額每次最多275元。有關計劃目的為推廣中醫保健和預防疾病，資助可用於諮詢費、檢測費及調理費，如長者有需要，可自行購買藥包、湯包、涼茶及藥材等。有關計劃詳情可瀏覽網頁：http://embracehealth.org.hk ，或致電熱綫3793 3410查詢。

演藝界老友記胡楓及羅蘭今日到位於太子的浸大賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心，出席計劃啟動禮及參觀。而他們同獲大會贈送保健銀卡，可享半價資助，非常驚喜。

馬會慈善信託基金去年向浸大中醫藥學院撥款逾9,000萬元，成立「香港浸會大學─賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心」，全港首創運用中醫「治未病」及體質養生概念，提供醫療和保健服務。中心推出為期五年的賽馬會「擁抱健康」中醫計劃，包括今次的長者保健資助，希望長遠提升市民健康。