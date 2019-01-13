【流感高峰】何栢良促擴展到幼園打針　倡整體學童接種率應達七成

冬季流感高峰期持續，上周幼稚園、幼兒中心及小學爆發流感個案有上升趨勢，惟政府今年度推出的到校接種流感針先導計劃，僅得約180間小學可參與。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良發公開信，向財政司司長陳茂波建議增加撥款，以將到校打針擴展至全港幼稚園及小學，並應訂立學童接種率達七成的目標。 他又建議 ，政府應增設「流感券」及開設24小時流感診所，以疏導前往急症室求診的人流。

政府去年底開展到校接種先導計劃，整體學童接種率較往年高。（資料圖片）

財政預算案將於2月底公布，何栢良昨日（12日）向財政司司長發公開信，提出針對季節性流感的建議。何栢良指，政府自去年底推行到校接種流感疫苗先導計劃後，學童流感針接種率由往年少於兩成，增加至約五成至七成，今季逾100萬有接種流感針的人當中，有約10萬人受惠於到校接種，可見計劃有成效。

何栢良建議，財政司司長陳茂波可作出針對性撥款，將到校接種擴展至全港約18萬幼稚園學生以及約36萬的小學生，並參考澳門及海外經驗，建議政府應以全港七成學童接種率為目標。

港大微生物學系講座教授袁國勇日前亦指出，以疫苗保護2歲至6歲幼童很重要，促政府到幼稚園為學童打針。

每當流感高峰期，急症室定必人滿為患。（資料圖片）

流感高峰期「迫爆」急症室 何栢良：可設24小時流感診所分流

何栢良亦在信中提及疏導急症室人流的建議，他引述醫管局統計數據指，有八成流感病人均會前往急症室求診，僅兩成人會去普通科門診。何栢良指普通科門診服務時間有限，亦基於本港貧窮人口太多，根本不能負擔私家門診診金。

就此，何栢良建議政府可在流感高峰期間，開設「流感診所」或24小時的門診，分流於晚上及公眾假期前往急症室的流感病人，政府亦可以考慮設「流感券」，讓病人使用私家醫生服務。