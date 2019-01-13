旅遊促進會呼籲停用土瓜灣 「富源酒樓」 　倡改用尖東其他餐廳

內地旅行團逼爆紅磡、土瓜灣一帶，導致當區民怨四起。繼多個地區團體今（13日）發起抗議，要求政府從「源頭減人」，限制每日來港旅行團人數。香港旅遊促進會發出通告，「強烈要求」其成員旅行社，停止使用土瓜灣偉恆昌新邨、居民區樓下的 「富源酒樓」，改為用尖東旅遊區其它團隊餐廳 ，以紓緩當區的人流壓力。

香港旅遊促進會今（13日）發出通告，強烈要求其成員旅行社，停止使用土瓜灣偉恆昌新邨、居民區樓下的 「富源酒樓」，改為用尖東旅遊區其它團隊餐廳 ，以紓緩當區的人流壓力。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

由多個地區團體組成的「陸客逼爆九龍城關注組」今（13日）表示，手信店、珠寶店及酒樓進駐該區，令交通承載力超逾負荷，要求港府制定措施限制每日來港旅行團人數，從源頭減人。同日，香港旅遊促進會發出通告，指近日社會關注土瓜灣和紅磡一帶，旅行團過度擁擠的問題，當中「黑點」之一、位於偉恆昌新邨的「富源酒樓」，因其在住宅區樓下，難以容納太多客人和旅遊巴士，稱「大量的客人，既滋擾民居，客人的觀感亦欠佳。」

促進會又表示，呼籲各旅行社和導遊，停止在該酒樓用餐，改為到其它地區的團隊餐廳。旅遊促進會主席周祥生表示，會盡快物色其它飲食集團，以分流團隊用餐，希望相關措施可舒緩居民不滿，並令旅遊業界可持續發展。

旅遊促進會籲停用土瓜灣 「富源酒樓」 。

內地旅行團迫爆紅磡、土瓜灣一帶，居民叫苦連天。（張浩維攝）

據知，自2003年沙士後，本港銳意發展旅遊業，惟尖東區未有過多餐廳可提供團餐，而「富源酒樓」則轉為只做團隊餐飲為主，提供早、午、晚團餐服務。現時，團餐費用約為每人30元，每日接團客量可達1.5萬人次，包攬內地旅行團近9成的團餐生意，可謂 「稱霸」業界。據了解，將有旅行社趁近月的旅遊淡季，物色當區其它的餐廳，以舒緩人流壓力 。

旅遊業界立法會議員姚思榮表示，土瓜灣出現的旅遊問題，沒有必要採取限制措施，加上業界已與警方、區議會、旅議會研究解決辦法，包括分流用餐地點，如到新田購物城、尖沙咀等；及分流上船地點到紅磡、或合適的碼頭，分不同時段到購物點和用餐點，及安排專人在現場維持秩序，強化預報機制等。