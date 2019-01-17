【飛來橫禍】南昌公園工程　老婦爆眼　醫生：需約兩個月適應　

《香港01》今早（16日）報道，一名66歲婆婆上周四（10日）在深水埗南昌公園的休憩涼亭，遭康文署園藝工程的小型起重吊鉤擊中面部，導致右眼晶體脫落、永久失明。有社工表示，不少新失明人士都難接受突如其來的轉變，同時亦要面對生活上的不便。 就程婆婆的情況，眼科醫生認為起碼需要1至2個月適應單眼失明，又指即使摘除眼球，仍有方法可保留或替代眼球形狀，傷者不用過份擔心。

創傷性失明3階段復康 首要接受現實

面對突如其來的失明，相信任何人都並非一時三刻能接受。香港失明人協進會社工姜振宇稱，創傷性失明人士通常會經歷3個階段，方能重拾正常生活。首先是接受自己失明的事實，然後開始在自己熟悉的室內環境習慣生活細節，當他們建立信心，就可以走出室外、回到社區，重新適應生活。

阿姜稱，失明人士多靠觸覺感受事物，一般會教導他們以手背觸碰外物，以免異物或尖物刺傷手掌。（岑卓熹攝）

身心受創 或因壓力拒絕外出社交

單眼失明會影響距離感和平衡感，阿姜見過不少新失明人士案例，指他們大多表示失明初期不時感到頭暈，或是家居擺設的位置有所不同，都是距離感及平衡感改變引起。不過失明最大的影響，莫過於心理承受的壓力。阿姜描述有新失明人士會因自己的外觀感到焦慮，不敢上街，亦減少社交。像程婆婆這類個案，可能會因意外蒙上陰影，害怕重返事發地點或類似的環境。

阿姜認為在患者失明初期，與家人的溝通相當重要，失明人士可以向家人表達最準確的需求，以免家人不清楚他們的難處；或是過份著緊、事事代替他們出手。

馬路上的車輛從右面駛過， 新失明人士要習慣視角多轉一點，重新適應。（岑卓熹攝）

眼壓過高縱失視力 仍會造成痛楚

眼科醫生羅智峰表示，傷者縱失去視力，仍想設法保留眼球。但如眼睛出現眼壓太高或眼球嚴重腐爛等情況，醫生亦會為病人即時進行眼球摘除手術。

羅指如眼睛意外後眼壓過高，縱使眼睛已失去視力，眼球仍然會對傷者造成痛楚，故醫生會為病人即時進行摘除手術。

眼科醫生羅智峰表示，傷者失去視力後，一般都想設法保留眼球。（王海圖攝）

另外，部份個案眼球腐爛嚴重，羅指他們較容易出現細菌感染或含膿等情況，最嚴重可上腦致腦膜炎，甚至對傷者有性命危險，故醫生會立即為病人進行摘除眼球手術。羅表示現時科技日新月異，仍有很多方法可保留或替代眼球形狀，著傷者不用過份擔心。

羅更表示坊間有很多誤解，以為依靠一隻眼睛生活會加重眼睛負擔，事實並非如此，但視野卻會與以往有所區別，估計程婆婆約需一至兩個月時間適應。