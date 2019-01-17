【飛來橫禍】老婦爆眼索賠康文署　四肢癱瘓過來人憶8年「抗爭」

上周四（10日）66歲的程婆婆在南昌公園休息，被小型起重吊鉤擊中面部，送院後被告知右眼晶體脫落、永久失明。康文署回覆稱，涉事施工者為署方員工。傷者親屬已向署方提出索償。 翻查資料，近兩年亦有個案於康文署場地發生意外後，向當局追討，最終成功索償。 現時立法會議員張超雄助理葉健強便是過來人。2003年，他於17歲時受聘為康文署救生員，當值期間被硬物撞頭重傷，最終四肢癱瘓，人生須在輪椅上度過。他興訟指康文署疏忽，索償2800萬元，雙方糾纏8年，終於2011年達成和解。他接受訪問時，寄語程婆婆未來要保持正面。

葉健強除了擔任立法會議員張超雄助理，本身亦是一名社工。（資料圖片）

葉健強除了擔任立法會議員張超雄助理，本身亦是一名社工。他在17歲受傷後，四肢終身癱瘓，只有頭頸可活動，手腳乏力，若要打字則需一小時才可打完一頁。惟他仍以優良成績完成大學及碩士課程。他熱心為弱勢發聲，之後2016年時更於特首選舉委員會當選。

程婆婆目前仍留醫，其右眼已摘除紗布，但仍腫脹無法睜開，不斷流淚，稱「打了好多止痛針」，還是「好辛苦」。（資料圖片／受訪者提供）

政府資源無限 受害人要有法援支持

早年葉興訟指康文署疏忽，索償2800萬元，雙方於2011年達成和解。雖然當年協議須保密，各方都拒絶透露和解金額，惟有傳媒報道估計賠償額以千萬元計。

葉受訪時表示，自己與程婆婆的個案有分別，因為自己意外時為康文署僱員，而程婆婆則為康文署設施的使用者。然而，他估計追討多數同樣要經法院審理。他指，被追討的政府部門背後有無限資源，受害人如無法援支持，將難以持續。

66歲的程婆婆上周四（10日）在南昌公園遊玩時，被康文署工程的鐵鉤擊中面部，由救護員急救。（資料圖片／受訪者提供）

復康加追討 精神、體力極大消弭

他當時先是告上司失職，之後就是告康文署。各方須先在法庭處理意外的責任問題，因此需要事主做好舉證，例如有沒有目撃者及專家證明等，一般專家都要自己主動接觸。大家會視乎雙方的「籌碼」去計算勝算，雙方的律師團隊都會互相接觸，如果可以達成協議，會在庭外和解。因此，事主意外之後，一方面又要面對身體康復帶來的生活變化，又要面對追討官司，整個過程無論精神及體力都有極大消弭。

他表示為了公義，他支持用法律手段令政府部門負責。他希望程婆婆在追討過程中，保持健康的精神及身體，因為康復的路有更多障礙，一定要保持正面心態。另外，家人的支持亦十分重要。

葉健強2016年時曾報名參選選委，最終當選。（江智騫攝／資料圖片）

署方一般不會買第三保

保險界立法會議員陳健波表示，康文署的場地一般只會要求租用人購買第三保，但如果署方自己就不會買保險，因為政府本身財力已十分雄厚。他指類似個案，政府一般都會堅持法庭解決，因為涉及公帑，以盡量達致「公事公辦」。

翻查資料，近兩年亦有個案於康文署場地發生意外後，向當局追討，最終成功索償。2011年9月，一名七旬老翁於小西灣海濱長廊沿斜路散步，被凹凸的地磚絆倒滾落樓梯，頭部撼落石壆，要縫上九針。事後老翁入稟區院，向負責保養的康文署索償。法官於2017年八月頒下判詞，批評康文署沒盡責確保路段平坦安全，認為署方須為意外負責，賠償老翁33.2萬元。