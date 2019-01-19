【大灣區】30港人珠海買商舖收租墮陷阱　損失逾2000萬人民幣

大灣區效應下，不少港人前往內地尋寶，購買各種物業作投資或出租用途。由於內地商業樓宇法例尚欠完善，且對非當地人實施限購住宅物業政策，令不少開發商有機可趁，更令不少港人「損手」。 有港人在廣東省珠海市香洲區購入商舖，遭遇「返租」陷阱。據工聯會立法會議員何啟明透露，事件涉及300多名苦主，牽涉到大灣區9個樓盤，涉及資金約4億人民幣(約4.63億港幣)；其中有30名香港苦主，合共損失逾人民幣2,000萬元（約港幣2,314萬元）。

工聯會內地諮詢服務中心中山中心主任潘志輝（右二）表示，訂立租約之子公司大多實為空殼公司，難以追回損失。（林若勤攝）

以高至10%回報利誘簽「返租協議」

工聯會內地諮詢服務中心中山中心主任潘志輝表示，部分發展商向無法擁有房產證的買家推介內地商業樓宇，有些甚至是未經政府批准的樓盤，發展商再以子公司或相關公司「返租」該樓盤，以8％至10%的回報率作為招徠，令業主簽下「返租協議」。惟簽下合約後，買家只收到初期租金，並發現訂立租約之子公司大多實為空殼公司，難以追回損失。

潘並表示，目前許多香港人前往大灣區購置房產，不僅是被9%至10%的回報吸引，也由於內地對港人限購政策有關。他指，港人在內地一些城市購買商業用樓並無限制，但若想購買住宅也需要繳付五年個人稅，不少港人因心急而誤墮陷阱。

海納城工地內部情況。（受訪人提供圖片）

何啟明表示9月份接觸到事件，並與內地政府及發展商有多次溝通。他建議香港居民在內地購置物業，應親身前往相關物業考量收租回報，同時應該分清內地商業樓宇及住宅。他並建議港府應該多做教育，並與內地政府溝通，保障港人利益；同時認為內地公安部門更應該就是否牽涉非法集資和詐騙展開調查。

Wilson在2014年被內地地產商推銷該物業旺丁旺財，因而簽約投資，金額涉及人民幣69萬元（約港幣80萬元）。（林若勤攝）

地產商以大灣區勢頭良好作招徠

苦主Wilson表示，他在2014年經內地地產商推銷，看中了珠海香洲區海納城的商舖，當時樓盤已經有了框架，只欠內部裝修。他憶述當時對方曾以大灣區發現勢頭良好，高鐵和港珠澳大橋開通後，旺丁旺財等理由誘惑其簽約，金額涉及人民幣69萬元（約港幣80萬元）。

僅收了首月回報便無下文 樓盤爛尾​

Wilson在2014年，與海納城投資有限公司簽訂了20年租約並繳付全款，同時並和子公司海納城商業廣場簽訂「租上租」協議，由該公司租賃其商舖，並每年支付8％至10%的回報，由2017年6月起開始付第一筆租金。他稱當時認為「風險不大，且不用自己經營」，所以決定投資。然而到了2017年7月他才收到第一筆回報，之後便不見下文。

Wilson亦嘗試在內地追逃損失，發現與其簽下「租上租」協議的海納城廣場有限公司實則是一間空殼公司，當初看好的樓盤亦處於爛尾狀態。他尋求過內地政府的幫助，但追討至今無下文，「港人在內地可以尋求幫助的方式真的很少。」

另一苦主阿Man表示，他以以高於市價的價格人民幣65萬元（約港幣75萬元）投資商舖，因每日在報紙上見到大灣區的宣傳，對國家發展非常看好，「港人用真金白銀投入，是對國家有信心。」這樣的騙局令他信心受損，會繼續追討損失。

用真金白銀投入，是對國家有信心。 苦主阿Man

Man表示，因每日在報紙上見到大灣區的宣傳，對國家發展非常看好，「用真金白銀投入，是對國家有信心。」（林若勤攝）

立法會議員何啟明表示，苦主短期內追回的可能性極低。（林若勤攝）

何啟明：內地發展商稱「目前無錢」

何啟明表示，工聯會目前已經與內地發展商多次開會溝通。對方以「正在融資中，目前無錢」等理由推脫，短期內追回的可能性極低。他表示，已經建議內地政府加強對返租金協議的規管，比如禁止在銷售商舖時或一段時間內，與買受人簽訂任何形式的返租協議，否則則觸犯刑事罪行。