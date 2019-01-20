調查：逾九成家長工作忙拒與子女玩耍　近八成認與子女相處困難

子女的成長過程，離不開家長陪伴。然而，有機構去年作「家庭開心指數與優質親子時間」調查，訪問995名幼稚園家長，發現超過九成受訪者曾拒絕與孩子玩耍，近一成認為專心與子女相處非常困難，及只有近五成半家長稱平均每星期有9小時以上親子活動時間。 至於「整體家庭」快樂指數平均分僅3.8分，香港家庭教育學院董事余榮輝表示，若家長工作後感到身心疲倦時，可誠懇解釋及抽短時間陪伴玩耍，從而讓小孩學習體諒他人，如「爸爸今天很疲倦，只能與你玩15分鐘，希望你能明白。」

香港家庭教育學院去年11月至12月期間，進行「家庭開心指數與優質親子時間」調查，結果顯示整體家庭快樂指數及優質時間的平均分是3.8。（機構提供）

香港家庭教育學院（IFE）於去年11月至12月期間，以問卷形式向全港幼稚園家長作「家庭開心指數與優質親子時間」調查，成功訪問995人。調查發現，91.9%受訪家長表示，在過去一個月曾因工作疲累、忙於家事等拒絕與子女玩耍；僅8.1%指從未拒絕與子女玩耍，另分別有2.5%及26.2%受訪家長表示，過去一個月經常及間中拒絕與子女玩要。

此外，有79.2%家長認為專心與孩子相處是困難，9.5%認為非常困難。余榮輝表示，若家長工作後感到身心疲倦時，可抽短時間與子女玩耍，並誠懇解釋，從而讓小朋友學習體諒他人，如「爸爸今天很疲倦，只能與你玩15分鐘，希望你能夠明白。」

子女的成長過程，離不開家長陪伴。（資料圖片 / 鄧倩螢攝 ）

整體家庭快樂指數3.8分 親子時間應免讓孩子用智能裝置

調查又顯示，66.5%受訪家長未能經常以和平、穩定的情緒管教子女。54.8%家長表示過去一個月，平均每星期有9小時以上的親子活動時間，當中有五成半人會讓孩子選擇想父母陪伴做的事。至於「整體家庭」的快樂指數評分，5分為最高，結果顯示，平均分為3.8。

余榮輝指，家長在親子時間中，近五成的受訪家長不是經常會把電視關上，拿走智能電話，以用心專注地聆聽、回應子女。他認為家長應盡量避免在親子時間，與孩子使用智能裝置，改為與子女下棋，以提高互動性。