女工不滿裁決庭上掟銀　官認為被告為洩憤　判囚10天但准緩刑

醫管局前女工不滿法官要求她就其工傷索償自費3萬多元索取報告，到庭申冤。她於上訴庭審訊期間，涉嫌向法官方向投擲硬幣，有女保安員報稱受驚，前女工因而被控一項普通襲擊罪。裁判官今（23日）於東區法院指被告罔顧他人或因此憂慮受到即時的非法武力，裁定被告罪成。控方指此案性質與藐視法庭相近，建議判處即時監禁。官認為案情未至於如此嚴重，而被告再三查問下仍不確保會否再犯，裁判官最終判以10天監禁，緩刑2年。

被告賴容遭法官多番追問，仍堅稱再遇不公仍會投訴。（林樂兒攝）

被告賴容，50歲，被指於去年6月20日在高等法院第四法庭，投擲硬幣襲擊女子朱肖雲。

保安或未料有人在庭上擲物

香淑嫻裁判官指，法庭為肅靜的地方，信納女保安員朱肖雲聽到撞擊聲時已覺不尋常，憂慮其人身安全。被告指保安是收到指示，入庭留意被告，故可目賭事發經過，不可能因而害怕；官則認為保安不會每刻看著被告，而即使目睹經過，也不會料到有人於審訊時斗膽擲物。

明知可能構成暴力仍照做

此外，保安坐於法官桌前面，被告向該方向投擲，動作有如向保安擲物。官指，被告掟銀時必定意識到有可能令保安憂慮受到即時的非法暴力，依然照做，故裁定罪名成立。

控方認為屬復仇應判監

控方提出加刑因素，稱此案性質與藐視法庭相近，續指影響司法自由、影響公職人員執法，或對公職人員復仇的案件中，被告一般會被判以即時監禁。香官謂，此案無證據指被告是為復仇，會依據案情、背景等判刑。她認為被告是一時氣忿，而案中並無人受傷，與控方所引的案例有別。

被告表明若遇不公仍會投訴

香官又查問被告為何需於工傷申索案取精神報告，被告透露她因工傷引致精神受傷，工傷前曾停服抗抑鬱藥，受傷後需一直服藥，至今仍有覆診。

被告求情表現冷靜，重申不滿要自費取報告等事，並指法庭有責任跟進她的投訴。香官再三詢問她日後會否再犯，被告均無正面回答，稱若再遇到不公的處理，當然會投訴。

官信被告只為洩憤

香官認為被告但求洩憤，以暴力衝擊法庭秩序，須加以阻嚇；雖案情不至於要判即時入獄，但被告仍堅持要以自己的方法表示不滿，最後判10日監禁，緩刑2年。被告聽後，查問能否上訴，香官則指這是她的自由。

案件編號：ESCC1527/2018