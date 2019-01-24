【救救Aidan】急籌400萬治癌　母親學打針省醫藥費：只能頂硬上

在港已無藥可醫的七歲「擴散性骨肉瘤」病人李羿廷（Aidan），母親及消防隊目李爸爸花光積蓄，將他帶往美國求醫，但醫療費用高達400萬港元，故公開籌集醫療費。 與Aidan在美國的李太，於當地時間23日在Facebook撰文，稱為節省醫藥費，正於當地醫院學習打針，以便自行為Aidan注射藥物，她直言：「我從未學過打針，只能頂硬上吧！」

Aidan母親指出，為節省醫藥費，正學習打針，以自行為Aidan注射藥物。（Facebook圖片）

回家自行替Aidan打針 支出可大減

專治療癌症的美國醫院「MD ANDERSON CANCER CENTER」現時已接收Aidan，預計需醫治一年。惟醫藥費驚人，李太帶同的100萬港元，只夠支付三個月，夫婦幾近花光積蓄，餘下九個月的醫療費用高達300至400萬港元。

為節省醫療開支，Aidan母親李太再於Facebook貼文，稱當地醫生建議他們可回家自行替Aidan打針三天，費用會相對便宜。因此，她昨日於當地醫院學習打針，以為Aidan注射新增白血球的針藥。

她指出，自己從未學習過打針，直言：「只能頂硬上吧！」

我從未學過打針，只能頂硬上吧！ Aidan母親李太

根據早前帖文，Aidan母親指出，Aidan於美國當地時間22日驗血後，醫生表示他需要輸血，並要注射白血球增新藥物。在注射藥物時，Aidan難忍痛楚淚如雨下。

為協助Aidan治病，現時仍有不少網民積極捐款，以協助Aidan一家渡過難關。

捐款途徑：

直接捐款予Aidan媽媽Peggie Chan 恒生銀行戶口：788-015840-888 戶口名稱：Chan Mei Yee

香港消防處職工總會捐款行動（供會員使用） 匯豐銀行戶口：015-452964-838 戶口名稱：香港消防處職工總會 存款後將收據連同收集表傳真至會方：2783 0088