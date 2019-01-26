【小一統一派位】上水家長嘆跨境童爭學位壓力猶在：報中學又要爭

新學年的小一統一派位（大抽獎）今天（26日）開始接受遞表申請，雖然正式接受遞表的時間為上午9時半，但在早上8時許，北區的統一派位中心已開始出現人龍，排隊入場遞表。 受零雙非政策影響，預料跨境兒童數目將陸續減少。然而有本地家長表示，競爭依然存在，感到龐大壓力；冀政府協助減少跨境學童。

排頭位並於8時已在門口守候、在北區居住12年的徐女士指，身為北區居民，兒子小時候曾申請8間幼稚園都不獲錄取，所以是次要報讀小學，自己亦非常憂心。她直言壓力大、競爭大，只希望為兒子在家附近覓得一間心儀學校。

她又提到，早在第一階段自行收生已報讀心儀小學，惟未被錄取。是次遞表她亦直言「唔敢再試，希望保險啲」退而求其次。她又歸咎雙非學童太多，「咁多大陸人，搭車都唔方便啦！」

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在上水居住逾十年的伍小姐就指，早前自行收生已未獲錄取，坦言對派位結果無信心。她提到，即使有「雙非截龍」現象，但申請人數依然眾多。

被問到會否因而選擇跨區就讀，她稱「本身住上水，梗係想自己樓下（讀書）！」即使若派到粉嶺區，亦會考慮「叩門」。她又直言，政府應協助減少跨境學童，否則「小學要爭，到時中學又要爭。」

明天（27日）各區的統一派位中心仍會接受遞表，而派位結果將於今年6月公布。屆時家長若對派位結果不滿意，亦可以把握最後機會，到心儀學校「叩門」。