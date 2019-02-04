【豬年2019】餵飼成野豬滋擾主因　漁護署：為滿足感　好心做壞事

野豬滋擾個近年急增，2017年錄得738宗創新高，當中逾四成涉及有人餵飼，成為主因。漁護署分析，餵飼者除了出於同情心，亦有人視為「終生事業」，從餵飼當中獲得滿足感。不過，無論出發點如何，最終都會令野豬失去覓食能力及怕人天性，而且影響公共衞生。 漁護署提醒，市民若在指定「禁餵區」餵飼野豬即屬違法，但礙於執法所限，未能於全港都設「禁餵區」，未來會教育市民勿餵飼。想成效不彰，不排除立法。

有人在列為「禁餵區」的城門郊野公園餵野豬。（王海圖攝）

野豬原是郊野原生動物，但近年逐漸走入民居，與人爭地。漁護署接獲的野豬投訴個案就由2011年的225宗急增三成至2017年738宗，去年首10個月的投訴亦已有679宗。漁護署動物護理主任陳寶琳指出，近年野豬出沒地點有明顯改變，由郊區轉為市區或民居附近。當中有44%的原因是有人餵飼、其次是有戶外垃圾（34%），農作物（16%）和植物（6%）所佔比例相對較小。

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漁護署動物護理主任陳寶琳（左）呼籲市民不要餵飼野豬。若有人餵飼完流浪貓狗後，應把地方清理乾淨，不要遺留食物。（羅君豪攝） 出於好心或滿足感餵飼 令野豬失覓食本能 漁護署高級濕地及動物護理主任張家盛就曾見過有人會一次過餵飼30多次野豬，每隻野豬均向餵飼者投放「熱切」的目光，期待餵食，但當事人竟毫不覺得有問題，他認為有人已視餵飼野生動物為「終生事業」，冀從中獲得滿足感：「餵飼者將餵飼變成終生事業……可能一生人最大的成就，就是餵了野豬，每晚都可以見到牠們。」

除了滿足自己慾望，陳寶琳亦指，有人是出於好心，但最終反而害了野豬。很多人都是出於好心而餵飼，吃剩的食物可以分給流浪動物，但此舉會令動物習慣於社區出沒，造成滋擾。對野生物動未必是好事，一來牠們的食物未必適合，二來牠們會失去覓食能力及怕人的天性。」陳補充，野豬是野生雜食性動物，郊野有大量食物適合牠們，如植物種子、果實、昆蟲及其他動物屍體等等，毋須人類餵飼。若有人餵飼完流浪貓狗後，應把地方清理乾淨，不要遺留食物，以免吸引野豬。

漁護署於部分郊野公園的燒烤場地及露營地點陸續安裝「注意野豬出沒」提示牌及橫額，希望郊遊人士及野豬能「好好相處」。（漁護署提供） 漠視禁餵告示 漁護署難執法 本港《野生動物保護條例》中列明，若於獅子山郊野公園、金山郊野公園、城門郊野公園、大帽山郊野公園（部份）及大埔滘特別地區餵飼野生動物，包括野豬，即屬違法，漁護署亦已豎立相關告示牌。不過，《香港01》記者上周五（1日）到城門郊野公園就發現，有人特意帶同蘋果和蛋糕等食物餵野豬，漠視告示。

張家盛指出，該條例原為禁止市民餵飼猴子而設，雖然涵蓋野豬等的其他野生動物，但難從檢控數字上難界定是否餵飼野豬。「可能他是來餵猴子，但野豬卻吃他的食物。」隨着野豬足跡遍佈全港，「禁餵區」是否需與時並進，擴大範圍？張家盛認為執法有困難。他解釋，除大嶼山外，基本上全港都發現野豬，若將全港都列為「禁餵區」，執法上並不可行。他舉例，需判斷餵飼者的意圖一定是餵野豬。署方現階段會著重教育或控制食物來源，若將來長遠未能有效控制野豬，才會考慮其他方法，包括立法。