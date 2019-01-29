考評局加強處理電腦試能力　TOEFL可望在校內考試

香港考評局（HKEAA）每年獲約120個國際及專業團體委託，在香港舉辦超過200項考試，當中包括不同的語文水平考試、專業及職業考試等，考生人數約30萬人次。 為了應付日漸增加的需求，考評局稱將增設可使用電腦化考試的場地，並已更新考核系統，日後考生考核國際性考試如TOEFL，或就可以在院校內考試，毋須再前往評核中心考核。

考評局國際及專業考試部總經理羅慧基表示，考評局自1998年開始舉辦首個電腦化考試（CBT），至今已承辦超過50項 CBT。她表示，預料選用 CBT 的考生比例將逐步上升，2018/19年度將有11.6%的考生選擇用 CBT 方式進行考試。

考評局國際及專業考試部總經理羅慧基指電腦化考試為大勢所趨。（李家偉攝）

羅慧基認為， CBT將是國際考試的大勢所趨，考評局有必要加強處理CBT的能力。她指，局方將改善CBT的配套，如增設可考核CBT場地，將本來五個評核中心只用紙筆考核的場地，改為電腦紙筆兩用的考場。

她又提到考評局亦會在軟件上作出改善，近期已將考評局開發的CBT系統重新編寫，如增加不同方便考生的功能、支援多項選擇題、錄音等等。她又透露，將來更可以與學校合作，在院校使用系統進行遙距考試。

考評局更新自家研發的考核系統，增設多項功能。（李家偉攝）

電腦試有效防作弊

羅慧基稱，使用CBT將令考試更具彈性。透過程式試卷將在網上提交，省卻運送試卷的步驟，更保密快捷；另外程式亦可以提供不同版本或不同次序試卷，能更有效防止作弊。