【政策分析】「戰地醫院」困局重複又重複　香港到底缺幾多醫生？

每年流感高峰期，市民例牌見到公立醫院迫爆的光景：急症室和病房如戰地醫院般混亂、醫護人員叫苦連天隨後抗議、政府緊急撥款減壓，幾乎已是年復年上演的「既定劇本」。特首林鄭月娥昨日（29日）亦宣布，多預留5億元予醫管局，又指在這「比較緊張的十星期、十二星期」，希望先以「最穩定」的手法處理人手問題，這個循環今年又繼續「無限loop」。 但現實是，香港醫療資源缺口涉及的絕對不止「十至十二星期」，關鍵之一在於醫生人手不足。現時香港醫生人口比例，每千人只有約1.9名醫生，在國際上屬於偏低，若要追上先進經濟體，醫生人手短缺並非一百幾十人，而是一下子要增加一倍醫生，亦即要「變」出逾萬個醫生。按照政府的紓緩措施，如聘請退休醫生及兼職人手等，只屬杯水車薪。就算今個流感高峰期勉強捱得過去，隨著人口老化，醫療需求不斷增加，下次還是會出現同樣慘況。根據政府的醫護人手規劃，到2030年都解決不了問題。 要全面改善醫療人手問題，乃是牽一髮動全身的改革，這需要先正面回答一個最基本問題：醫生從何來？

林鄭月娥宣布，將額外預留5億元予醫管局，應對冬季流感高峰期。（洪嘉徽攝）

食衞局推算人手短缺有低估之嫌 醫生數目需大增八成

根據食物及衞生局2017年發表的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》，香港於2016年欠285名醫生，直到2030年將會欠缺1,007名。不過報告的計算方法，是以保持2015年香港醫療體系的服務水平為基礎，仍然假設香港將來的醫生人口比例，是每千人口1.9名醫生計算。

可是外界早就質疑，每千人口只有1.9名醫生，本身就是不合理地偏低。因為經濟合作與發展組織（OECD）國家的平均數，先進經濟體每千人口約有3.4名醫生，香港只得1.9明顯少得過份，僅僅高於中國內地的1.8。

事實亦放在眼前，近年香港公立醫院急症室要排大半天、流感高峰例牌迫爆，各大小醫院變戰地醫院，已是荒謬當平常；就算不在流感高峰期，專科新症輪候以年計，排到死也見不了醫生，這種有如第三世界的醫療狀況，卻是香港人的日常。如果維持每千人1.9名醫生的水平，不但眼前的問題解決不了，未來香港人口老化，醫療需求只會不斷幾何級數上升。

所以香港醫療體系實際需要填補的醫生，很可能遠比《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》提出的數字要多。根據立法會資料，截至2017年香港有14,290名註冊醫生，按此推算，香港要追上發達國家水平，由1000人對1.9個醫生變3.4個醫生，醫生人數需增加約79%，即約1.1萬人，接近翻倍。

食衞局前年公布人力規劃檢討，但被指低估人手短缺。（食衞局圖片）

政策杯水車薪 難填人手黑洞

回顧政府過往及現時的提高醫生人手方案，都是流於治標不治本。例如林鄭月娥提出的招聘退休醫生「回巢」幫忙，但他們可服務的年期有限；至於加快招聘私家醫生當兼職，根據食衞局數字，截至2017年9月醫管局兼職醫生人數為366人，所提供的支援相等於約132名全職醫生，相對現時欠缺的人手短缺屬杯水車薪。況且以上措施只是在現有的註冊醫生當中勉強湊多一點點人手，只是塘水滾塘魚，但現時的根本問題是醫生總體人數不夠。

林鄭亦提到，本屆政府已延長有限度執業註冊醫生（即非本地培訓、獲醫委會接納在公立醫院服務的醫生）執業時間，由一年變成三年。但實際上有限度執業註冊醫生人數不多，每年申請只有寥寥數十宗，成功申請的就更少，就算延長這些醫生的執業年期，實際幫助都相當有限。

每次流感高峰，公立醫院例牌迫爆。（資料圖片）

加強培訓遠水難救近火 本地醫學院高層：教研人才難求

至於長遠增加人手的政策，自然是增加培訓本地醫科生。政府過去10年已大幅增加教資會資助的醫科生培訓學額，由2005-2006學年的250個增至2016-2017學年的470個，增幅達九成，之後或再逐步增至600個。

不過大幅增加本地醫科生培訓學額，涉及的時間相當久。訓練一位普通科醫生需時至少6年，專科醫生更需要10年以上。即使能大幅增加醫科生名額，要這批醫生準備就緒投入公立醫院，也需要相當長時間，中間的空窗期又如何填補？

況且，相關改革將是牽一髮動全身，須有醫學教研人才作為配套，但教員既要有臨床經驗，又要兼顧研究和教學，人才難求。有本地醫學院高層曾向《香港01》慨嘆，醫學院學額增加，教學硬件尚且可應付，最大問題是找誰來教，因為做得教授，既要有臨床經驗，也要懂教學，又要在研究上有成就，更要處理大堆行政工作，這些頂尖中的頂尖人才，在世界上本來就已賣少見少，但香港在人才競爭上往往卻極之輸蝕，特別是內地的大學出手極之闊綽，過去曾試過有內地大學向本地醫科教授挖角，不但薪酬待遇更優勝，甚至可直接送上一棟別墅，本地醫學院肯定開不出這種條件，教研人手競爭上更加捉襟見肘。

張宇人曾建議政府鼓勵海外港人醫生回流。（資料圖片/吳鍾坤攝）

海外回流港人醫生難執業 「廿蚊張」爭取多年

所以本地醫生人手供應不足，加強本地培訓亦有局限，要將醫生人數翻倍、在短期內追上發達國家水平更是天方夜譚。其實近年坊間都提出不少補救方案，希望為本港開拓更多醫生來源。

其中一個較少爭議的，是吸引在歐美先進國家讀醫的港人回流，因為他們懂得廣東話和本港文化，與病人溝通應沒什麼問題。不過現時《醫生註冊條例》訂明所有海外院校就讀的人，均須在醫委會的執業資格試中取得及格成績，方能在香港註冊成為執業醫生。但執業試一向被指難考、及格率非常低，堵住不少有意回流香港執業的醫生，情況時至今日都未見改變。

對此，立法會議員張宇人當然有「切膚之痛」，因為他的女兒和女婿正正是在外國讀醫，回流香港執業遇上困難。所以不論為公為私，人稱「廿蚊張」的他近年積極推動醫療改革，後來更成為醫委會改革的法案委員會主席。張宇人直至今日仍然極為關注醫療人手問題，也源於此。

日前醫學界舉行「不在沉默中谷爆」申訴大會，抗議人手不足。（林若勤攝）

英聯邦醫生、新加坡模式可確保醫生質素 醫學界可開綠燈？

坊間亦提出另一個可以確保醫生質素的模式，即回復英聯邦醫生制度。在回歸前，英聯邦醫科畢業生可毋須考試成為本港執業醫生，不過在1996年9月《醫生註冊（修訂）條例》生效，廢除相關規定。雖然有人擔心一些英聯邦國家的醫學院水準參差、也不懂廣東話，但有本港醫院聯網的前高層向《香港01》指，回歸前已有不少南亞的英聯邦國家醫生在公立醫院服務，例如麻醉科醫生本來就很少機會和病人溝通（因為麻醉科的工作就是「迷暈」病人），恢復招聘英聯邦醫生，其實只是回到回歸前的常態而已。

至於醫學會提出可以研究的新加坡模式，則是只要獲新加坡醫委會指定、全球指定約150間醫學院畢業的醫生，都可在新加坡有條件註冊，於指定的醫院提供服務和接受培訓，若表現達標，就可申請正式註冊。

以上兩種改革方向，香港社會已討論多年，但醫學界過往態度冷淡，基本上沒有進展。雖然近日醫學界人士似乎對英聯邦醫生和新加坡模式的口徑正面，但講和做始終是兩回事，難保日後又出現其他變數，因為說到底，醫生也是凡人，若未來醫生的供應增加，醫生的收入、甚至飯碗會不會受影響，也是自自然然會聯想到的事。

醫生組織「杏林覺醒」成員黃任匡，較早前表示支持回復英聯邦制度。（資料圖片）

改醫生執業門檻必觸動醫界利益 上次改革「和稀泥」收場

其實，吸引海外執業的港人醫生回流又好，回復英聯邦醫生免試執業也好，新加坡模式也罷，要改動本港醫生入場門檻，最後都會涉及修改《醫生註冊條例》，肯定要過立法會一關，最終又是一個政治問題。參考上次醫委會改革的經驗，這類改革一定會觸及本地醫生利益，隨時搞至滿城風雨。

政府上次提出《2016年醫生註冊（修訂）條例草案》，試圖改變醫生團體控制醫委會一半席位的格局，結果引發醫生上街抗爭、時任立法會醫學界議員梁家騮拉布，未竟全功。最後得出來的醫改方案「唔湯唔水」，醫生團體的佔比未有改變，完全無改變過現時醫界內的既得利益格局。

改動執業醫生資格本來就相當敏感，涉及醫生工會既得利益，一不小心更隨時會被政治化。但什麼都不做，市民又要繼續忍受急症迫爆、求醫困難的窘境，問題更會隨人口老化而不斷惡化。唔想咁樣，可以點樣？你覺得呢？