【豬年2019】肥年易過脂肪要踢走　物理治療師教十招健身挽回線條

新年長假期間，市民或會開懷大食，吃下大量年糕及煎堆等賀年食品。不過，有物理治療師提醒，此類食品屬高油、高糖、高鹽的「三高」食品，若未有配合適量運動，或會增加致胖風險，建議市民可做十招負重運動，在毋須使用任何儀器下，於任何時間及地方都做到運動，既能控制體重，亦能保持健康體態，趕走「拜拜肉」。

九龍醫院高級物理治療師梁嘉倫表示，新春期間，市民進食不少「三高」食物，若未有做適量運動燒脂，會增加致胖風險。（羅君豪攝）

春節期間，賀年美食當前，但不少都是「三高」食品，包括盆菜、蘿蔔糕及糖果等。九龍醫院高級物理治療師梁嘉倫表示，新春期間，市民進食不少「三高」食物，加上生活作息有變，或較多時間賦閒在家，若未有配合適量運動，就會增加致胖風險。

梁嘉倫表示，參考過往情況，未見有市民因在節日期間進食過量賀年食品，需要接受物理治療「減磅」。然而，他指肥胖問題並非一朝一夕，部分嚴重個案會引發糖尿病及血壓高，亦會衍生骨骼問題，包括膝蓋、髖關節及盆骨痛症，物理治療部一般會處理這類個案，協助他們以合適運動，把體內脂肪比例降低，從而減輕相關病情。

梁嘉倫續指，以九龍醫院物理治療部為例，每年新症個案有幾個百分率的增長，當中肌肉骨骼毛病的病症有所增加，部分病患原因是缺乏足夠運動。他指，根據美國運動醫學學院指引，每周應有5至7天進行中等至強烈的運動如跑步、健身操等，每日運動時間約30至60分鐘，才能有效管理體重。

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高強度間歇訓練 做至少20分鐘運動量達標

梁嘉倫指出，都市人一般難以達標，故推介一套可以不用任何儀器、任何時間及地方均可做的高強度間歇訓練（High Intensity Interval Training，簡稱HITT），運動至少20分鐘，就能在體能和健康達到相同效果。他指，這套負重運動由十組動作組成，包含上肢、下肢和核心肌肉訓練，有助刺激肌肉增長和耐力，趕走「拜拜肉」。每個動作做60秒，然後休息60秒，做最少20分鐘。

他提醒，由於HITT屬高強度運動，若果市民本身沒有運動習慣，宜先由基本訓練開始，例如由一周三至五次、每次20至60分鐘帶氧運動開始，然後每隔兩日做力量訓練，再逐步提升至HITT訓練。

他續指，由於HITT對身體肌肉和心肺功能的需求比較大，有心臟病或高血壓的人士不應接受「等長收縮」的訓練，即平板支撐、靠牆深蹲等；長期病患者及年長人士等，亦宜在做訓練前先諮詢醫生及物理治療師的意見。

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