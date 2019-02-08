建築系學生助獨居婆婆度身訂造新鞋櫃　家訪、設計、搵木一腳踢

不少基層家庭需要屈居於狹逼的居所內，要找一個細小空間擺放連雜物亦難。獨居於牛頭角上邨的謝婆婆，屋內布滿雜物，連本已狹窄的門口位置亦放滿鞋盒，難以出入。為令居所更為整潔，她不惜四出尋覓鞋櫃，惟訂造費用令其卻步，「訂造要成千蚊，我又唔捨得。」 幸獲社工轉介參與市建局的「升級再造」家具活動，由四名中大建築系的學生為其度身訂造鞋櫃，更趕及於農曆新年前送到婆婆家中。婆婆獲贈新鞋櫃過新年，當然樂得笑逐顏開，而對一班大學生而言，是次經驗亦別具意義。

75歲的謝婆婆獨居於150呎的公屋單位。（黃寶瑩攝）

75歲的謝婆婆於10年前遷入現居的公屋單位，150呎的住所內擠滿各樣雜物，甚至難以騰出額外的空間供訪客內進。謝婆婆雖然年事已高，但仍然愛美，「有時大減價，買兩對（鞋）又平啲。」因此家中大門位置放滿一雙又一雙鞋及鞋盒，但平日需要俯身取鞋，甚至不時撞散堆叠的鞋盒，對婆婆而言甚為不便。

謝婆婆家中的門口位置放滿一對對鞋。（黃寶瑩攝）

她稱自遷入以來，為尋覓合適的鞋櫃走遍港九新界，只為令住所更為整潔。不過礙於空間所限，唯一可容納鞋櫃的位置過窄，加上若鞋櫃過大會妨礙出入。故不少家具店建議為其度身訂製，惟費用高昂令她卻步，「訂造要成千蚊，我又唔捨得。」

四名中大建築系的學生，及一名市建局員工（右二）組成義工小隊，為婆婆度身訂造鞋櫃。（黃寶瑩攝） 社工轉介參與計劃 大學生度身訂製鞋櫃 協助她的社工其後轉介參與市建局的「升級再造」家具活動，邀得四名正於中文大學就讀建築系的學生為其度身訂造鞋櫃。學生們去年年底親身到婆婆家中探訪，並根據當時的觀察，及聽取婆婆的意見後，為其設計出一個劃分成三部分的鞋櫃。

鞋櫃的左邊預留窄長空間供婆婆放置長柄雨傘；而中間位置的八塊木板則斜放，方便婆婆抽出鞋隻，不需俯身取出；右邊則設有三塊大層板，供婆婆放置瑣碎雜物。有份參與的學生徐迪濠憶述，家訪時不但看見屋內鞋盒堆滿門口位置，亦留意到婆婆慣常將雜物藏於月餅罐、鞋盒內，故主動於鞋櫃內劃出雜物空間，改善婆婆的收納情況。

謝婆婆對鞋櫃感到非常滿意，大讚「好實用啊。」（黃寶瑩攝）

學生首次製作傢俱 聯絡近百間木廠搵木

學生們從找尋木材、裝崁到打磨均親力親為，製作過程歷時約3個月。他們不惜犧牲放假時間，最終趕及於農曆新年前送抵婆婆手中。原來四人均是手製家具的「初哥」，以往從未嘗試製作正式家具，「平時學校工作室只係製作模型。」

他們憶述過程中亦面對不少困難，除需就鞋櫃設計與合作的工作室進行多次修改外，尤其於尋找木材方面最有難度。因應計劃對環保的要求，他們需要向木廠收集剩木，「聯絡過接近100間木材回收商，都無咩回覆。」不僅反應不似預期，他們更要顧及木廠的位置，以減低運送成本，最後他們以約500元購買六個二手木材用予製作各樣家具。

是次計劃對同學而言亦是寶貴經驗。（黃寶瑩攝） 謝婆婆對製成品顯得相當滿意，不但笑容滿臉，亦連番大讚「好實用」；對學生而言是次經驗亦尤其寶貴。徐迪濠稱，製作能將課堂知識學以致用，而親身了解基層家庭需要亦有助進一步了解社會問題。

今年為市建局第二年舉辦「升級再造」家具活動，因應市建局於觀塘區內推展多項重建工作，故今年將服務範圍由去年的中西區擴展到觀塘區的基層家庭。活動共招募近70名義工，包括54名來自港大、中大建築學院的學生，及15名市建局員工參與。他們共分為12個小組，各自為不同的基層家庭度身設計鞋櫃、書桌、儲物櫃等家具。