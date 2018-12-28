【課餘託管】聖誕課託逾半為SEN生　機構自負盈虧收一個蝕一個

聖誕節假期間，課餘託管中心照常營業，甚至延長服務時間，以供有需要家庭使用，有社福機構更對外加開近二十個名額，早已預約爆滿，當中有逾半為特殊教育需要（SEN）學生，反映需求熱烈。 有前線社工指，留意到近年SEN生對課託服務需求大增，但由於社福機構營運這些服務要自負盈虧，每多收一名SEN生，就會令人手成本增加，造成營運壓力，期望政府可以增撥資源協助。 （SEN生課託服務系列，二之二）

香港保護兒童會營運課餘託管服務有23年，留意到近年SEN生對服務需求大增，故不時需要調撥人手應付照顧需要。（梁鵬威攝）

現時全港有156間非政府機構，提供約5600個課餘託管名額，香港保護兒童會是其中一間。機構營辦課託服務23年，現時提供72個名額，當中有近兩成是SEN生。

機構社工李姑娘表示，近年社會對SEN生的認知提高，故對支援服務需求增加，包括課餘託管服務。她指，機構有見及此，幾年前加入申請者背景計分制度，除雙職、單親及低收入家庭等會增加「入託」機會，SEN生亦會獲額外考慮。

小朋友有特別學習需要，要有耐心及技巧照顧，不能夠操之過急，用大人嘅速度去幫佢哋。 社工 李姑娘

小息時間，社工李姑娘會走入班房，與中心的小朋友聊天，細心聆聽她們生活大小事。（梁鵬威攝）

學生情緒失控 社工即時介入輔導

事實上，照顧SEN生比一般小朋友需要付出更多心力，導師要更花心思和他們建立關係，辨識他們「眉頭眼額」，一旦發現有異，就要主動接觸開解，以防他們情緒爆發。同時社工要處理不少突如期來、又難以控制的場面。李姑娘舉例，中心曾有亞氏保加症小三學生，因抵受不住當日的功課壓力，躲在書桌下，又趴在地上，不願繼續做功課，有社工隨即走入班房，花約45分鐘才能開解對方。

她續指，又試過有輕度自閉症的小一新生，因害怕陌生環境，堅持不願走入中心，不斷狂喊又撞牆，同事要逐步與他建立關係，花約一個月時間，對方才肯自行走入班房。李姑娘指，對於有特別學習需要的小朋友，要有耐心及技巧照顧，用「大人速度去幫佢哋」只會操之過急、適得其反。

課託中心的小朋友在小息時間，會獲分配派茶點，為同輩打打氣。（梁鵬威攝）

+ 5 + 4 + 3

SEN生比例增 機構額外抽調社工應付

目前李姑娘的機構提供的課託服務，師生比例為1比8，另有一位社工專責跟進及輔導所有課託學生。李姑娘表示，若一個社工正處理SEN生的突發情況，就需要調動人手去處理其他工作，而在實際運作上，機構更不時需要調撥多一至兩位社工幫忙，變相加重整個機構的人手負擔。

她續指，現時服務屬自負盈虧，每收多一名SEN生，其實會令經營成本增加，造成更大的營運壓力。她期望政府可以提供恆常資源，令社福機構應付SEN生的課託服務需求，包括可以提供1:4師生比例、加強導師培訓等。

NGO做呢類課餘託管服務都係無得賺，係蝕嘅。 立法會議員 張超雄

工黨立法會議員張超雄批評，社署在課餘託管服務規劃不善，並無統計SEN生對服務需求，亦無提供額外經常性資助予社福機構，支援SEN生課託服務。（資料圖片）

議員：一筆過撥款制度下 機構增SEN課託支援有困難

現時社區的小學生課餘託管服務，由非政府機構以自負盈虧及收費模式營辦，協助有需要家庭照顧子女，名額只有5,600個。工黨立法會議員張超雄指，現時適齡學童超過30萬，雙職家庭約14萬左右，託管服務一直供不應求，使用者一般要輪候半年至一年才可成功「入託」。

而且，SEN生數目近年持續上升，2016/17學年有逾2萬名小學SEN生。他指，近年SEN生對課託需求大增，部份機構服務SEN生比例，更可達3至5成，但社署在課託服務規劃一直欠奉，至今未有正式統計過一般學生申請人數及輪候數字，遑論仔細評估SEN生的服務需求。

他指，署方對支援SEN生的課託配套，並無提供經常性撥款予機構，令機構無足夠及恆常資源應對，營運負擔大增：「NGO做呢類服務都係無得賺，係蝕嘅。係『一筆過撥款』制度下， 機構要不斷額外搵資源做，如果要再做多啲（照顧SEN生），係咪一定搵到足夠資源呢？」

聖誕節假，機構會延長服務時間，以上午八時半營運至晚上七時，為有需要家庭照顧小朋友。（梁鵬威攝）

倡增SEN生資助名額 增加入校託管服務

現時在課託服務方面，社署會為低收入家庭提供全費或半費豁免，張超雄促請署方檢討整體課託服務規劃，建議可為SEN生增設無須入息審查的資助名額，資助金額水平亦要相應提高，以協助機構加強對SEN生支援。他續指，現時學校有校本課後學習及支援計劃，但服務對象並非SEN生，內容性質只是興趣班，並非合適課託服務，建議可增入校的託管服務以應付需求。

社署回覆《香港01》查詢時指，課餘託管服務整體使用率為88.3%，不過基於服務的運作模式，署方並沒有申請數目、輪候時間、照顧人手比例的數據。而支援SEN學童為教育局的政策範疇，但署方一直鼓勵非政府機構為SEN兒童提供適切的福利服務。

署方續指，課託服務是由非政府機構以收費模式運作，機構可因應包括SEN兒童在內的服務使用者的需要，訂定服務內容和人手比例等細節。社署會繼續檢視低收入家庭，包括有SEN兒童的家庭，對課餘託管服務的需要。