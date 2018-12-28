【課餘託管】ADHD兒曾遭膠紙縛手　SEN生欠支援家長嘆「入託」難

聖誕節期間，不少社福機構的課餘託管服務依然運作，協助有需要的家庭託管照顧小朋友。不過，對於一班特殊教育需要（SEN ）學生的家長而言，若要在平日或假日期間尋找合適託兒服務，可謂「難過登天」，因坊間託管服務甚少有針對SEN生的支援配套。 有SEN生家長指，即使遇上合適服務，但由於供不應求，要輪候兩年時間才成功「入託」；有家長則索性轉投私營補習社，惟導師無受過特殊教育訓練，患有自閉症及過度活躍症的兒子，曾遭膠紙封嘴及縛手。 （SEN生課託服務系列，二之一）

阿華每次憶起照顧SEN兒子做功課的困境，都禁不住流下眼淚，因每晚與兒子「作戰」至凌晨才完成功課，身心疲累不堪。（梁鵬威攝）

阿華育有一名患有自閉症傾向及輕度過度活躍症的兒子，在兒子升小一前，她已四處尋找課託服務，希望舒緩照顧壓力和投身職場幫補家計。不過她指，尋找服務的過程經常「碰釘」，她找過三間社福機構，惟一間名額爆滿，另外兩間則人手支援不足或導師質素欠佳，無助兒子解決情緒問題及功課難題，故使用服務半個月至一個月後，還是要由自己全職照顧。

有機構師生比例達1:15 人數太多SEN生更難專注

她表示，有機構導師需要1對15位學生，難以特別關注SEN生需要，加上託管班人數多環境嘈吵，令專注力較弱的兒子輕常分心：「無人理佢，佢情緒好高漲，鍾意周圍同人傾計，又故意將物件拋落地下扒係度執。」每日學校功課有六至八份，兒子在機構完成不到一半，晚上6、7時回家後仍需「作戰」至凌晨12時至1時。

教做功課係要『釘』住佢，如果一行開，連影都唔見埋。 阿華

阿華指，兩年前兒子成功「入託」後，大大減輕她的照顧負擔，甚至可投身職場，當兼職幫補家計。（梁鵬威攝）

每當阿華憶起照顧獨子的情況，都禁不住流下眼淚：「教做功課係要『釘』住佢，如果一行開，連影都唔見埋。」她坦言，自己教兒子做功課不得其法，動輒會責罵兒子，令兩母子關係惡劣：「好似一條扯到好行嘅橡筋。」

輪候兩年成功「入託」 助母重返職場

幸好，兩年後，原先屬意的社福機構課託服務終有空缺，兒子在小三時成功「入託」。她指，該機構有穩定的導師團隊，師生比例為1:8，另外更安排社工針對性地跟進兒子學習及身心情況，大大改善兒子專注力及情緒，協助他在託管時間內順利完成功課，亦間接地大大改善她們的親子關係。

阿華指，兒子回家後可輕鬆玩樂，甚至晚上九時可上床休息，兩人關係得以調和，自己亦有時間及心力重返職場賺錢：「依家開心好多，有時個仔仲會攬住話『媽咪錫啖先』！」

處理子女功課問題，相信是不少SEN生家長的共同煩惱。（梁鵬威攝）

另一個個案，母親陳小姐就不及阿華幸運，至今未找到合適的課餘託管服務，作為雙職媽媽的她，育有兩個就讀小學的子女，其中一個是10歲、患有自閉症及過度活躍症的兒子。

她表示，自兒子升小一後，曾找過當區2至3間社福機構的課託服務，惟由於名額爆滿，無奈轉找私人導師替代，試過6至7位，但都質素欠佳或穩定性不足；另外又試過2間私人補習社，惟對方最後忍受不了兒子的情緒行為而拒收。

曾聘私人導師、入讀補習社 屢次碰壁

「佢上堂會周身郁，騷擾到其他嘅小朋友，又唔合作，又會突然叫，唔會為意自己嘅行為。」陳小姐指，其中一間補習社兒子上過三個月，其後兒子在傾談間，才透露曾遭導師以膠紙封嘴，又將其中一隻手縛在椅上，以約束其情緒問題。

她說：「知道後好難過，小朋友只係有病，控制唔到自己行為，佢未必係曳。」她指，未見兒子身心有嚴重創傷，加上事發後已一段日子，故未有追究。

知道小朋友曾遭膠紙封嘴及縛手後好難過，佢只係有病，係控制唔到自己行為，未必係曳。 陳小姐

本港社福機構的課託服務供不應求，有SEN生家長選擇轉找私人補習社替代，惟導師未經特殊教育訓練，未必適合照顧SEN生。（梁鵬威攝）

不過，陳小姐與丈夫對私營服務已失去信心，故全力輪流照顧子女及跟進學業，但二人均身心俱疲。她批評，政府多年來鼓勵釋放婦女勞動力，惟現有課託服務不足，更惶論支援SEN生，期望政府能正視家長苦況：「我哋真係無得揀，如果我哋慳啲，係私人市場有SEN服務供應都話，但依家係私人無，NGO又無，政府又無，要父母自己頂咗佢。」