【豬年2019】小學生狂嘟八達通宴請同學　社工倡𢭃利市學理財

農曆年間，小朋友除了與父母四出拜年外，最高興的當然是「𢭃利市」，然而除了將利市交給父母「幫你儲起」外，家長或可藉以教導子女儲蓄及理財。 有社工指，隨着電子貨幣愈來愈流行，不少兒童對花費金錢已無「肉痛」感覺，以至胡亂用錢，曾有小學生「任嘟」八達通請同學「豪飲」，以換取同學的友誼。社工建議及早建立正確價值觀，亦要避免變得「勢利」、事事斤斤計較。

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香港家庭福利會理財教育中心註冊社工王君偉指，虛擬貨幣令大家無「肉痛感」，管理金錢更見困難。(杜潔心攝)

在崇尚科技及金錢的現代社會，有多少兒童仍會將利市和零用錢等，放進豬仔錢罌？又有多少會交由家長管理？無論那種方式，最終在實際應用時，或已被八達通等電子貨幣取代，然而電子貨幣或會進一步模糊兒童對金錢的概念。

電子貨幣令人用錢不太「肉痛」

香港家庭福利會理財教育中心註冊社工王君偉指，曾有小學生以八達通，在校內的飲品機前「無限嘟」，請同學飲不同飲品，事件驚動校方後，發現原來他只為認識更多朋友，而「宴請」同學，但對金錢概念仍然模糊；王又指，曾在學校講座，簡單問及學生曾否在網上遊戲花費，有小學生竟回應，曾在網上遊戲中「課金」800元。

他指近年電子貨幣興起，花費不再集中在「實體貨幣」，「無咗嗰種打開銀包愈用愈少感覺，無論青少年、小朋友或成人，都較難有『肉痛』感，因此理財亦出現困難。」

社工建議家長教導子女應先將金錢應用在「需要」，而非「想要」的物品之上。(資料圖片)

王君偉建議家長不妨把握過年𢭃利市機會，藉機教導子女正確價值觀及金錢觀，例如過年所獲利市金錢數目較大，不妨與子女共同商討用途，舉例儲蓄作旅行用、留待買生日禮物或一些小朋友期待已久的紀念品，同時配合日常生活。

社工建議要教小朋友學懂理財，最好財分三份，並定訂清晰目標。(資料圖片)

教小學生理財：財分三份 分「想要」及「需要」

至於日常生活，他指一般而言，幼稚園高班學生，已會理解日常生活要「用錢」，以及識「認銀仔」，家長不妨以每日1元的象徵式「零用錢」，讓他建立儲蓄習慣，以及金錢價值觀。

至小學階段，可以設下目標式儲蓄，並教授「財分三份」的方法，即一份「儲蓄」、一份「消費」以及一份留作「捐獻」用；而「消費」當中，亦應分為「想要」及「需要」；而且要設立明確目標。

王君偉解釋，自小學應開始學懂先考慮儲蓄，再作消費；而消費當中，家長要解釋清楚何謂「想要」及「需要」，讓子女考慮清楚金錢該如何應用，例如日常購買小文具、水樽等；至於「捐獻」的那一份，王指目標不在於一定要作「捐獻」用，而要讓他們理解，有部分金錢應用於他人身上，如幫助有需要的人，以致日長大後「家用」，「主要是讓他們明白，對家庭、社會亦要有責任。」

以「回報」鼓勵做家務 子女反變得斤斤計較

此外，在教金錢概念期間，亦不應太「功利」或「應付」式。王君偉指，曾有家長希望一對女兒明日要勞力付出，才會獲支薪、獲得金錢，因此自初小開始，只要女兒做家務會獲「回報」，豈料女兒逐漸長大亦懂得斤斤計較，向家長提出只打掃自己房間或清潔屬於自己的杯碗，以「按比例支薪」。

王君偉指，不少家長以金錢或物質作獎勵，惟應設定一定目標，「比預計能力，再多少少」，例如一般可達65分，目標定在70分或以上，「一方面是看得到的目標，二來不會演變成應付式目標。」