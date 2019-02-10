政府推「物業把關易」　電郵提示業主涉物業文書防騙徒冒認

發展局局長黃偉綸今日（10日）發表網誌，稱土地註冊處最近優化其電子提示服務，並將服務易名為「物業把關易」（Property Alert），當業主訂購服務後，若有涉及其物業的文書遞交土地註冊處註冊，便會向業主發出電郵提示，有助業主對其物業的狀況保持警覺，防止有騙徒假冒業主，或盜用業主的名字放售單位。 他指出，「物業把關易」亦推出「一次過訂購服務」，業主只需繳付580元，便可享用服務直至物業轉手為止。

土地註冊處提供的服務包括契約註冊、查閱土地登記冊及相關土地紀錄副本，以及辦理業主立案法團註冊申請，市民可親臨該處的客戶服務中心或各新界查冊中心處理有關事宜。（發展局圖片）

黃偉綸指出，物業騙案不時發生，曾有騙徒假冒業主，使用假樓契，向財務公司騙取按揭貸款；亦有騙徒盜用業主的名字，向地產公司聲稱要放售單位，騙得訂金後便銷聲匿跡。

為保障業主權益，土地註冊處早於2015年推出電子提示服務。只要業主訂購服務，當有影響其物業的文書遞交土地註冊處註冊，以及在相關文書的註冊工作完成後，該處會向業主發出提示電郵，讓業主及早發現。

設網上服務 業主無須現身

黃偉綸說，「物業把關易」簡化了服務訂購手續，業主除可親身到土地註冊處各辦事處辦理申請手續外，亦可在網上下載表格，然後以郵寄或速遞的方式遞交申請，做到「全程毋須現身」。

土地註冊處的「綜合註冊資訊系統」網上服務，為市民提供查冊服務。（發展局圖片）

土地註冊處提供的服務包括契約註冊、查閱土地登記冊及相關土地紀錄副本，以及辦理業主立案法團註冊申請，市民可親臨該處的客戶服務中心或各新界查冊中心處理有關事宜。（發展局圖片） 全新推出「一次過訂購」服務 他指出，業主除可以250元訂購24個月的「物業把關易」服務外，現時更全新推出的「一次過訂購」方式。業主只需繳付580元，便可享用服務直至物業轉手為止，期間每當有涉及其物業的文書遞交土地註冊處註冊，該處會向業主發出電郵提示。 業主可以從電郵通知書得知有關文書的性質、文書日期、交付註冊的日期及註冊摘要編號。只要物業一直在其名下，便毋須申請服務續期及繳交續期費用。

助業主及早察覺有異

土地註冊處處長張美珠指出，「物業把關易」有助業主對其物業的狀況保持警覺，適合所有擁有香港物業的人士，特別是經常身在海外或把物業出租的業主。若物業在業主不知情下被出售或抵押，這項提示服務可讓業主及早察覺有異，以迅速採取跟進行動。

黃偉綸說，期望發展局轄下各部門擴展更多電子服務和新資訊服務，方便市民和相關業界人士獲取所需資訊。