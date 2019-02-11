巴籍男生涉街頭非禮3女　事主形疑犯揸胸似揸泥　完事轉頭露笑臉

葵涌石籬邨去年接連發生街頭胸襲案，三名女事主先後在街上遭一名迎面跑來的男子路過非禮。一名17歲巴基斯坦裔男學生被捕，但他否認指控，案件今（11日）於西九龍法院開審。3名女事主均稱夜裡「行行下」遭男子突擊「揸胸」或拍胸，有女事主形容疑犯揸胸力度似「揸泥」，亦有事主見對方「行動後」回對對著她笑。

被告艾阿星在西九龍法院否認三項非禮罪。（林樂兒攝）

被告穿校服上庭

被告艾阿星，17歲，今穿校服受審，被控3項猥褻侵犯罪。他被控於去年6月26日及7月4日兩個晚上，在葵涌業成街及石籬街非禮三名女子C、D及E。

C小姐指疑犯揸胸似揸泥

事主C小姐供稱，去年6月26日晚上近11時，在葵涌業成街下車，一名以藍色毛巾遮住口鼻的男子跑步經過時，大力掐她胸部一下，她並形容說：「好似用手揸一舊泥土咁，一舊好大嘅泥。」後繼續跑前。C小姐追對方至陰暗的地方，見他邊跑邊轉頭望自己，似要引她去某一地方，遂停下腳步，其後報警。

D小姐：男子半行半跑路過「揸胸」

D小姐則供稱，同年7月4日晚上近10時，在安蔭巴士總站下車，沿石籬街回家。她謂，當時與男友通電話，並拿著游泳用品，故沒留意四周。她在網球場外見一男子迎面半行半跑，豈料對方經過時伸手大力「揸」胸一下。她受驚愕然，大叫一聲，定神後望向該男子，卻見對方亦回望她。D小姐稱對方下半邊面被遮，但可從該男子的眉目辨出他是南亞裔人士。

E小姐：拍胸後轉頭露笑容

D小姐遭非禮約個半小時後，再有人受害。E小姐供稱，她按着手機，行往石籬商場途中，突被南亞裔男子拍胸，其後對方更轉頭對她笑。她與另一途人追捕不果，但就用手機拍得男子的背影，並即時報警。

聆訊下午續。

案件編號：WKCC3031/2018