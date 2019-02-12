【交通津貼】周六可領取　最遲5月15日領首月津貼（附領取地點）

港府於今年元旦推出公共交通費用補貼計劃，補貼市民的乘車開支，每月上限300元，運輸署今（12日）提醒，市民於本周六（16日）起可透過八達通，於港鐵站及輕鐵客務中心、便利店等超過1800個地點，領取1月份的公共交通費用補貼。 值得注意的是，領取補貼限期為3個月，市民需於5月15日「死線」前領取首個月補貼。

全港設有224部為計劃而設的補貼領取站，只需「嘟」八達通卡便可領取。（資料圖片／李澤彤攝)

有關計劃下，市民每月公共交通開支倘超出400元，政府會提供25%補貼，金額以每月300元「封頂」。換言之，如要領取全額300元資助，即每月公共交通開支達1,600元或以上。計劃毋須審查，市民可於每月的16日起，領取上一個月交通支出的補貼。

運輸署發言人指，根據市民在計劃下的1月份實際開支，政府會發放約1.8億元補貼，有超過230萬名市民受惠。



↓↓領取方法可按下圖了解↓↓：

↓↓領取補貼地點↓↓：

-各個港鐵站和輕鐵客務中心

-指定渡輪碼頭及公共運輸交匯處 (可按下圖查閱)

-任何一間7-Eleven便利店、OK便利店和惠康超級市場

-八達通手機應用程式

-八達通服務站