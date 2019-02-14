新寶戲院假日違規裝修罰1.9萬元　麗思卡爾頓酒店亂排污罰1.5萬元

一名承建商及分判商因在假日違規進行裝修工程，違反《噪音管制條例》被判罰款19,000元。另有酒店亦因排放經妥善處理的污水至公用污水渠，違反《水污染管制條例》，被判罰款15,000元。

旺角新寶戲院的分判商在假日進行工程，違反《噪音管制條例》。（Google街景圖）

環保署去年10月突擊到旺角新寶戲院巡查時，發現分判商藝強裝飾工程有限公司，在假日進行裝修工程時使用機動設備及進行敲擊工序時發出噪音，事前並沒有獲發建築噪音許可證。署方在完成調查及蒐證後，按《噪音管制條例》檢控有關分判商，而工程的總承辦商鑑城裝飾工程有限公司亦因促使有關違規工程發生而同被檢控，共被判罰款19,000元。

假日進行裝修工程 事前須獲建築噪音許可證

環保署發言人解釋，《噪音管制條例》旨在保障市民的作息。建築業界應盡量安排工程在日間及非假日時段進行，減少對附近居民造成滋擾。如有工序需在限制時間內（即平日晚上七時至翌日上午七時或公眾假日的任何時段）進行，必須事先向環保署申領許可，經評估符合法定要求及獲發許可證後方可進行。