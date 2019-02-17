新康復計劃方案料於今年底完成　羅致光呼籲僱主善用政府支援措施

殘疾人士公開就業難免遇到挑戰，勞福局局長羅致光今（17）於網誌撰文稱，當局推行多項措施，支援及鼓勵更多僱主考慮聘用殘疾人士，包括「殘疾僱員支援計劃」及「就業展才能計劃」等。他另提到，截至去年底「創業展才能計劃」已批出約1.15億元資助款額，為逾百項業務創造千個職位，當中更有七成為殘疾人士而設的職位， 他續說，政府正制定新的《香港康復計劃方案》，預計可於今年底完成，又呼籲僱主善用政府所提供的支援措施，積極考慮聘用殘疾人士。

勞工及福利局局長羅致光（資料圖片）

創業展才能計劃創造逾千個職位 七成為殘疾人士而設

勞工及福利局局長羅致光今（17日）以「天生我才必有用」為題撰寫網誌，他指，每一個人不論健全與否，都擁有不同的潛能和才幹。倘若社會能夠給予機會，對有工作能力的殘疾人士而言，亦可憑自己的能力找到合適的工作，發揮所長。

他續說，當局推行多項措施，支援及鼓勵更多僱主考慮聘用殘疾人士，包括僱主可為殘疾僱員申請一次性資助的「殘疾僱員支援計劃」，以購置輔助儀器及改裝工作間，以及為聘請殘疾人士僱主所提供津貼的「就業展才能計劃」。

此外，他提及社署透過「創業展才能」計劃提供起動基金，資助非政府機構成立社會企業，而申請企業僱用的職員須最少有半數為殘疾人士，為殘疾人士創造就業機會。截至去年底計劃已批出約1.15億元資助款額，為逾百項業務創造1,211個職位，當中更有七成一為殘疾人士而設的職位。

新康復計劃方案料於年底完成

羅說，政府正制定新的《香港康復計劃方案》，目標是於今年底完成，包括殘疾人士的就業支援，呼籲僱主善用政府所提供的支援措施，積極考慮聘用殘疾人士。