【公廁食飯】工會代表反駁：合約內無寫可小休　值勤室單人床咁細

近日網上流傳一張照片，內有一名清潔工人正於旺角的公廁內洗手盤上進食晚飯，惹起市民熱議。食環署發言人回應稱，夜更的廁所事務員因工作時數較短，雖沒有一小時的用膳時間，但有小休時間進食。而他們可選擇於值勤室、員工點名室兼休息室、或附近的公園進食。 不過，食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑今日（19日）於港台節目上稱，現時合約內並無列明外判清潔工可享小休時間，加上若被發現離開工作範圍、於工作時間進食等行為，外判商將會被扣分，變相令清潔工需藏身於廁所內進食。

早前網上流傳照片，指旺角一公廁的清潔工人在廁內食飯。（網上圖片）

食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑於港台節目上稱，清潔工於公廁內進食的情況常有出現，認為源於現時的外判制度，及設計值勤室或休息室時未有顧及職員所需。

她稱，現時早更清潔工工時為九小時，故有一小時的無薪飯鐘，可選擇在值勤室或出外用膳。不過由於夜更員工普遍僅工作六小時，故不設食飯時間。她稱，工會曾向署方提出增設飯鐘，「署方話六小時工作無飯鐘並無違反勞工法例。」

李美笑反駁稱，現時外判清潔工的合約內無寫明可享小休時間。（資料圖片）

至於早前食環署回覆稱，夜更的廁所事務員因工作時數較短，但有小休時間進食；又稱夜更外判員工可於當值期間在其工作的公廁設有的值勤室、或公廁旁的承辦商員工點名室兼休息室、或附近的公園小休及進食。

李美笑反駁稱，現時外判清潔工的合約內無定明設有小休時間，而若被發現於工作時間離開工作範圍、進食，或睡覺，外判商將會被扣分，變相令清潔工未敢食飯、甚至離開廁所範圍。她稱，現時前線食環署員工對於違規情況「有時隻眼開隻眼閉。」

工會批值勤室設備差

她又批評現時值勤室設備差，不但未有抽氣系統、風扇或冷氣，形容「夏天好焗」；室內面積更是非常細小，「得張單人床咁細，」，令員工寧願選擇於廁所內進食或休息。而食環署提及的點名室及休息室，更加是為數甚少。