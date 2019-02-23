【廉署開放日】扣留中心首曝光　獨立扣留室80呎兼包三餐

廉政公署今年成立45周年，廉署於今、明兩日（23 及24日）於北角廉署大樓舉行開放日。市民除了可一嚐馳名的「廉署咖啡」外，還可一探首次對公眾開放、用於扣留被捕人士的扣留中心，但不可拍照。 隨着時代進步，廉署亦新增電子書展示過往調查的案件，包括前政務司司長許仕仁貪污案，但前行政長官曾蔭權的案件則未有包括。

廉署今年新增電子書，當中講解一宗「前高官貪污案」，相片中的犯人雖然被打格，但文中提到案中人是前政務司司長，不點名也知是指許仕仁。（梁鵬威攝）

80呎的扣留室首次對外開放，有床鋪、枱及櫈。（梁鵬威攝）

廉政公署本月23日、24及下月3日共舉辦3天開放日，予早前成功申請的公眾到廉署大樓參觀，料可接待4,000人。

皮帶、鞋帶需交出

24小時運作的扣留中心位於十樓，共有28間獨立扣留室，今次會開放其中5間扣留室予公眾參觀。扣留中心看管主任周浩邦表示，每間扣留室都會獨立囚禁一名被拘捕人士，最長扣留48小時。

扣留室有洗手間。（梁鵬威攝）

被捕人士進入扣留室前需經搜身，除了必要的個人隨身物品如眼鏡、助聽耳機外，其他所有物品包括鞋帶和皮帶都要交出。扣留室約80平方呎，內有床、枱櫈及電子鐘各一，寢具亦包括床褥、床單、枕頭、枕袋及氈各一。每個扣留室都有如廁設施，以白色為主調。而基於保安理由，所有房內設施都牢固於地上，不可移動。

不設閉路電視 廉署人員仍有方法窺探房內

扣留室的溫度通常設於攝氏25度或以上，被捕人士只可調校室內燈光光暗度，但不可調校溫度。周浩邦續指，基於保障被捕人士私隱，房內不設閉路電視，但廉署人員可於房門的防盜鏡，了解室內情況。太平紳士亦會每月有兩次不定期突擊巡查，被捕人士可向他們表達意見。

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被拘留人士可叫外賣

被捕人士拘留期間可要求提供閱讀刊物，廉署亦會免費提供來自職員餐廳的三餐膳食，亦可要求叫外賣、提出打電話、洗澡及做運動等合理要求。

按廉署數據，去年約有600人使用扣留中心，與往年相若。若被拘留人數太多時，周稱會與行動組人員協調。

電子書有剪報報道前政務司司長許仕仁貪污案，但涉案人物的樣貌及名字都被遮蓋。（梁鵬威攝）

參觀者可親嘗「認人」 親手拿槍

廉署首席廉政教育主任蘇艷玲指出，廉署的設備十分專業，開放扣留中心能讓市民知道受疑人士遭拘捕後的接待，讓市民親身知道廉署的工作，提高廉署透明度。

除了新開放的扣留中心，是次開放日還包括模擬列隊認人室、模擬錄影會面室、槍械設備房等等。市民可親嘗「認人」、握槍，加深對廉署日常工作的了解。而廉署今年亦新增電子書，展示廉署過往偵破的重大案件，其中包括前政務司司長許仕仁的貪污案，但電子書涵蓋的報道會遮蓋涉事人名及樣貌，不過就有提當犯人曾任政務司司長。而去年獲批終極上訴的曾蔭權則未有包括在內。

模擬錄影會面室有三角形的桌子，於圓桌的輕鬆及方桌的對抗性中取得平衡。（梁鵬威攝）

廉署的熱咖啡加價至12元一杯。（張雅婷攝）

咖啡加價至12元

參觀過後，市民可到位於九樓的職員餐廳飲咖啡，廉署咖啡已跟隨通脹加價至12元，但仍深受市民歡迎。首次參觀廉署的劉小姐稱滿意廉署工作，她解釋，本港有700多萬人，但貪污率只有0.5%，認為是廉署有做好日常教育工作。

是次開放日是廉署成立以來第九次，網上收到1.5萬個申請，有1,400個申請經抽籤後獲發門票，料會有4,000人到場參觀。蘇艷玲形容市民反應熱列，若資源許可，會定期安排開放日。