預防初生嬰感染流感　何栢良教兩招：母親打疫苗　探B親友戴口罩

冬季流感持續肆虐本港，去年底初生男嬰「小知行」18日大時感染甲型流感，併發嚴重肺炎和呼吸衰竭，兩個月以來仍在瑪麗醫院深切治療部留醫，靠人工心肺延續生命。 港大感染及傳染病中心總監何栢良提醒，初生嬰兒最有效預防流感方法，是媽媽在懷孕時接種流感疫苗，令母體內產生抗體，並透過血液傳送給胎兒；其次，家中成員亦應打流感針及做好個人衛生，以防將流感病毒傳染。

「小知行」仍在瑪麗醫院深切治療部留醫，父母希望朋友為知行祈禱，為他集氣。（資料圖片）

《香港01》記者下午前往瑪麗醫院病房外等候知行父母，惟未見他們。有病人家屬透露，其他病人家屬都有聽聞知行情況，具體現況要由其父母交代較好。

港大感染及傳染病中心總監何栢良提醒，初生嬰兒最有效預防流感方法是，媽媽在懷孕時接種流感疫苗，令母體內產生抗體，並透過血液傳送給胎兒。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，初生嬰兒一旦感染流感，容易引發併發症，特別是嚴重肺炎。不過嬰兒要在半歲大之後才可以接種流感疫苗，故最有效的預防方法，是母親在懷孕時接種疫苗，令身體產生抗體，並經血液傳給胎兒，令嬰兒出生便擁有抗體。

無打疫苗孕育 產後應即補打

其次，何栢良指，若母親在懷孕時未接種疫苗，建議在產後盡快補打，全家亦應要打流感針，可有效減低自身感染流感的風險，也降低傳染給嬰幼兒的機率。他指世界各地不少的案例顯示，大部分患流感的初生嬰兒，是經由家中成年人感染。

流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。

探B親友宜自覺戴口罩

何栢良又特別指出，嬰兒剛出生後，有不少親朋戚友會前來探訪，何認為若他們未有打流感針，應在探訪嬰兒前先戴口罩，接觸前亦要先做好個人清潔如洗手，「唔做好清潔，就探訪去抱呀、錫錫，就會有可能將病毒傳畀小朋友。」他指在流感季節期間，與嬰兒同住的家人謹記要做好個人衛生，若有呼吸道病徵，應要戴口罩，暫時由健康的成年人照顧小朋友，以預防傳播機會。

兒科呼吸科專科醫生譚一翔亦提醒，感染流感的母親，應減少接觸嬰兒，但仍然可以餵哺母乳。