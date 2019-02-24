全港露宿者數目創新高　24小時快餐店無家者人數5年增近7倍

近年全港無家者的人數有上升趨勢，情況令人關注。香港社區組織協會今日（24日）公布調查指，截至去年11月，「廿四小時快餐店無家者」人口持續增長，由2013年的57人上升至448人，增加6.9倍。 事實上，對比社署2013年數字，發現截至去年12月，全港露宿者人數亦創2013年新高，由780人上升至1270人，增長率達62.8%。

24小時營業快餐店，成為不少無家可歸人士的避難所。（資料圖片／吳煒豪攝）

九龍西「廿四小時快餐店無家者」數目為全港最多

根據社署數字，去年12月全港露宿者人數創新高，由2013年780人上升至1270人，增長率達62.8%。

而社協於去年11月至今年1月期間，亦曾就「廿四小時快餐店無家者」進行人口點算，人數由2013年的57人，增加至448人，增幅達7.8倍。其中九龍西佔41.52%，為全港之冠；其次為佔19.87%的新界西、港島佔17.86%、新界東佔13.17%，以及九龍東佔7.59%。

新界西及新界東「廿四小時快餐店無家者」人數大增

然而，若對比過去同類型研究，新界西的「廿四小時快餐店無家者」由2013年的7人，大幅增加至去年89人；新界東亦出現類似情況，由2013年6人，上升至去年59人。

女性「廿四小時快餐店無家者」的人數有增無減

研究亦發現女性「廿四小時快餐店無家者」的人數有增無減；448名「廿四小時快餐店無家者」中，女性比例佔16.1%，人數為72人；較2013年類近調的14人，人數有所增加。而社署截至去年12月底，女性無家者則佔全部登記露宿比例的10.2%。

無論任何一種統計，社協指女性資助宿位只有5個，佔整體宿位的3.1%，反映女性資助宿位嚴重不足。

女無家者坦言：劏房有床蝨 迫不得已成為「麥難民」

May May（化名）現時領取逾7000元的綜緩，其中3650元津貼用於房租上。但她有家歸不得，她指以3000多元的租金只能租住劏房，但劏房位置處於食肆樓上，衛生情況惡劣；May May直言「你講得出嘅生物都可以出現，床蝨又一大推，成日咬到我流血」。迫不得已下，她便成為「麥難民」，即使有屋住，仍要寄居於廿四小時快餐店。

雖然快餐店沒有蛇蟲鼠蟻，惟她指快餐店職員不時會威嚇無家者，又會「準時」叫醒無家者，令無一眾無家者都不能有最基本的休息時間。May May沒有工作，閒時經常做義工，希望回饋社會。惟她坦言，沒有充足睡眠，過往曾經被義工團體勸她退出，以騰出時間「補眠」。

逾半「再露宿人士」曾入住宿舍 市價租金亦難負擔

此外，研究亦發現「平均再露宿次數」持續高企至4.16次，數字於6年間增加49%，總露宿年期亦有延長趨勢，由2017年的中位數23.4個月，增加至現時27.3個月。

作為「再露宿人士」，即指無家者曾上過樓居住，再到街留宿，調查發現44.2%受訪者曾上過板間房或床位等私人樓宇居住，同時亦有52.9%人曾入住宿舍。惟受訪者中有超過42%人未聽過「過渡性房屋及單身人士宿舍」，並有逾65%人不了解此類型宿舍。

而事實上，無家者亦未必可負擔租金，社協研究顯示42%受訪者屬有工作，「廿四小時快餐店無家者」的入息中位數為8,125元，較2017年同類調查的9,600元下跌近1,500元；然而露宿者可負擔得起的租金中位數為1,835元。

惟參考2016年統計處數字，劏房等分租類型的私人單位租金中位數為4,500元，露宿者實在難以負擔。

無家者嘆 宿舍宿期短：今日唔知聽日事

現時居住於「過渡性房屋及單身人士宿舍」的阿傑（化名）指，過往3個月終於過上穩定生活，但3個月後，又要重新再尋找居所「到時今日唔知聽日事」，可能又要過上露宿街頭的生活。

阿傑現時靠送外賣和當清潔工為生，未搬入宿舍前曾住於板間房中，但床褥佈滿木蝨。他坦言不想重返該地方，希望政府能將宿舍的住宿期，延長至3年，令他有足夠時間解決生活問題。

建議政府增加資助住宿服務宿位及宿期

社協社區組織幹事吳衞東認為責任在於政府。他建議政府應增加資助住宿服務的宿位，尤其女性宿位。而資助宿舍的住宿期定於6個月，時間實在不足以讓無家者處理生活問題、儲錢、甚至輪候公屋，吳衞東認為政府應參考美國紐約的做法，延長宿舍住宿期至3年。

社協又建議政府應主導興建更多社會房屋，其供應量至少應達1萬間以上，當中預留一定名額予無家者；同時亦應重設租務管制，保障無家者的住屋權。