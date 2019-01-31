【老無所依】露宿者人數7年翻一翻　70歲以上大增兩倍

冬天冷風刺骨，有不少人都趕著回家避寒，但也有人只能瑟縮在街頭一隅，無處容身。最近立法會秘書處的一份報告指出，在2011-12至2017-18年間，社署登記的露宿者人數從約500名，倍升至逾1,100人。有一直關注無家者議題的區議員，敦促政府儘快增加短期臨時宿位，讓無家者有一處容身之所。

根據立法會秘書處資料研究組的刊物《數據透視》顯示，在社署的登記露宿者人數從2011至2012年度的511名，倍升至2017至2018年的1,127名，反映7年間，露宿者數字持續上升。而70歲或以上的露宿者人數，更在這段期間增加近2倍。他們大多露宿在九龍區的運動場、公園、天橋底等地方。而資料亦顯示，最普遍的露宿原因是他們無力支付住屋租金。

康文署表示於過年前，將通州街公園的露宿者雜物移走，衛煥南認為只將露宿者趕去其他地方。（資料圖片）

一直關注露宿者議題的深水埗區議員衛煥南向《香港01》表示，政府對露宿者的支援一直不足，而且相關政策欠長遠考慮。他以通州街天橋底清場事件為例，去年失去露宿處的露宿者，逐漸移到附近公園繼續露宿。他們隨處大小二便，亦有癮君子打針吸毒，令居住於附近的市民深感無奈。衛煥南形容，這根本是一個惡性循環。他指：「好多露宿者都有惡習，趕走佢哋根本無用，只會趕去其他地方。其實一日唔幫佢哋走出嚟，個問題都無解決到。」而且，不少露宿者並非短時間露宿，據立法會的數據顯示，截至去年3月，35%的露宿者已露宿5至10年，當中22%的露宿者，更已露宿逾10年。

根據資料顯示，不少人選擇露宿的原因是因為無法承擔高昂的租金。（資料圖片）

他又指，2017年民協曾向區議會提出露宿者友善計劃，促請政府增加短期宿位，並安排舍監，為有惡習的露宿者戒毒，慢慢讓他們重投社會，可惜計劃通過兩年以來，政府幾乎沒有採取任何行動。「我希望政府可以快啲做嘢，長遠解決呢個問題。」而衛亦表示，7年來政府的宿位只增加兩個，根本無法足夠容納露宿者的增幅。