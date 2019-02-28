【財政預算案2019】香港派錢簡史：由「全民笑柄」變「全民訴求」

新一份財政預算案昨日（27日）公布，由於今年財政盈餘為587億，遠不及去年的1,489億，各項派糖政策都「減甜」，更未有宣布全民派錢。但特區政府近年庫房水浸，坐擁萬億儲備，每年總會有聲音要求政府學習毗鄰的澳門，直接派錢還富於民，去年財爺陳茂波亦在民意壓力下，才宣布向280萬市民派錢4000元，所以亦很難保證今年政府會否再「跪低」。 翻查歷史，派錢與否的爭議可追溯至廿多年前，當年民協首次提出向市民派錢之時，並無獲得太多支持，甚至被政界及社會輿論「笑到面黃」，最後在立法局被大比數否決。只不過時移勢易，近年在香港主張派錢聲音大行其道，著實諷刺。

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1995年羅祥國提派錢5000元

在香港，首位在政界層面正式提出全民派錢者，是前民協成員、立法局及臨立會議員羅祥國。回歸前夕，經濟發展放緩、失業率上升。商界建議政府減稅製造良好營商環境，但當時民協對減稅甚有保留，認為減稅只是對中上階層錦上添花，對一般不用繳稅或繳很少稅的市民沒有幫助，向所有市民派錢最公平。

1995年11月8日立法局會議中，議員田北俊提出「寬減稅項」議案，促請政府慎重考慮立即調低公司利得稅及薪俸稅，促進經濟發展及製造更多就業機會。本身是經濟學者的羅祥國，當時提出修正案，建議政府「把部分積累財政盈餘公平地歸還給香港市民，以鼓勵消費」。

羅祥國發言時進一步提到，政府應耗資200億元，向約400萬名18歲以上市民，每人派發5000元，而為了避免市民只把錢存在銀行不使用，可用消費券形式發放。

陳茂波在網誌中率先公開2019至2020年度《財政預算案》演辭的封面顏色。（陳茂波網誌圖片）

輿論普遍嘲笑 唐英年：很好奇除民協外有誰會支持

須知道，5000元對當時不少打工仔而言，可能已是大半個月人工。而當時政府庫房儲備為1,500億元，一下子派掉200億，已超過整體儲備一成。結果，羅祥國的建議當時受到政界、媒體的廣泛質疑，主要論調是不分貧富派錢，措施不夠針對性之餘，實際幫助不大，倒不如投資未來、創造就業。

當日立法局會議中，羅祥國的派錢建議受到跨黨派批評，民主黨李華明認為這「違背財富再分配的累進稅制原則」；民建聯陳鑑林認為派錢並不實際，無法鼓勵失業人士重新投入工作，該黨只支持提高薪俸稅免稅額；後來當上財爺的議員唐英年，更諷刺道：「我很高興羅（祥國）議員沒有收回他的修訂，因為我抱著強烈好奇心，很想看看今天除了民協的4票之外，他還可以爭取到多少支持票？」

最終在表決階段，修正案僅得5票贊成，包括民協4票加上親台政團「一二三民主聯盟」的任善寧（任善寧兒子為「維園阿哥」任亮憲），41票反對，遭到壓倒性大比數否決。

唐英年當日在立法局會議中，諷刺派錢的建議不會獲得支持。（資料圖片）

回歸後民怨沸騰 派錢聲音重現 民建聯倡全民派盈富股票

九七回歸後，輿論對派錢的看法出現微妙變化。1997年的亞洲金融風暴，香港經濟受波及，市道不振，負資產問題亦導致董建華政府飽受批評。當時不少市民受凍薪減薪甚至失業影響，眼前困難也解決不了，已無暇顧及政策是否長遠，亦有部分媒體亦持類似觀點。民間「派錢」呼聲興起，甚至漸漸有人為羅祥國平反，認為他當日主張全民派錢有道理。

最具標誌性一役，莫過於2001年8月，新加坡政府宣布動用27億坡幣（當時約港幣120億元）向320萬國民分發「新新加坡」股票，人們可按經濟表現獲發股息，也可選擇套現部分股分。同年9月，民建聯建議港府參考此做法，向全港600萬永久性居民每人派發500股「官股」盈富基金，以當時市值大概每人五千多元，合共耗資約三百多億。

雖然這形式和直接派錢有一定分別，但受惠者一樣是全港市民，不分貧富，等同「間接派錢」。曾公開批評羅祥國派錢建議的陳鑑林，當時也稍轉口風，認為「派股票」可在短期內紓解民困，也可增強市民信心，效果比退稅更好。單看他的理據，完全是支持派錢者的論調。

最後政府沒有接納建議，時任財爺梁錦松表示這有違審慎理財原則，港府用錢時應集中在社會投資上。但至少，派錢在當時已不是「天方夜譚」，在社會上有一定市場，官方亦須認真回應。往後幾年民間都有聲音提倡派錢，或至少向基層提供更多派糖措施。

當年梁錦松堅拒以任何形式派錢，認為公帑應審慎運用。（資料圖片/政府新聞處）

澳門派錢應付民怨 港人「得個望字」

話分兩頭，一江之隔的澳門，長期受到貧富懸殊、產業單一等社會問題影響，2007年五一遊行民怨大爆發，演變成警民衝突，一度有警察向天開槍。事件暴露澳門政府管治失效。

翌年，時任澳門特首何厚鏵宣布「現金分享計劃」，向合資格永久居民派錢（非永久居民六折），當時他表明這只是「止痛餅」措施。但由於政府拿不出有效辦法處理社會深層次矛盾，所以隨後派錢計劃年年照做，金額有加無減，至去年已上升至永久居民1萬澳門幣、非永久居民6000澳門幣。

澳門靠派錢應對民怨，固然被指欠缺遠見，無助解決民生問題。不過在香港，公眾見到澳門年年派錢，自然「心癢癢」，覺得當地政府再不濟，起碼市民也有錢收，香港市民一樣慘但「得個桔」。

澳門利用派錢減低民怨，但大量社會民生問題未妥善解決，前年的颱風天鴿造成巨大破壞，被指是其中一個後果。（資料圖片）

8年前曾俊華政治誤判 派6000澆熄民怨

金融海嘯過後，本港社會矛盾演化到新高度。尤其當時樓價急升，一般市民基本住屋成問題，社會怨氣積壓。港府儲備愈滾愈多，成為眾矢之的。政府每年在預算案都會預留一定儲備派糖，但方式僅限於退稅免差餉、綜援雙糧、電費扣減等，效用有限之餘，無論怎樣做總會有市民被遺漏，社會有聲音要求政府用更直接的方式還富於民，例如效法澳門全民派錢。

到2011年，時任財爺曾俊華一次政治誤判，開啟派錢大門。當年預算案前夕，曾俊華一度明言堅拒派錢，他隨後在預算案宣布為市民強積金戶口注資6000元。此舉被指遠水難救近火、忽略無工作的主婦和退休人士、明益基金經理，引來全城怒轟。最後曾俊華在建制派也倒戈之下，被迫修改建議，宣布向2012年3月31日年滿18歲、持香港永久性居民身份證的市民派錢，共610萬人受惠，耗資約360億。

延伸閱讀：【預算案．政策分析】派錢欲斷難斷 澳門「止痛餅」上癮前車可鑑

當然到了2012年，基於歐債危機惡化、港股下挫等等因素，本地輿論風向大扭轉，傾向保守理財觀念，社會大眾擔心香港會出現南歐式「有錢駛晒、冇錢借貸、還錢下屆」的福利主義惡性循環，令政府財政崩潰，最終要全民加稅削福利，民間派錢呼聲遂大減，那是後話。但眼見庫房水浸，要求財爺派錢的聲音年年都有，分別只是在於聲音大與小。

直至去年2月，陳茂波在財政預算案中宣布錄得破紀錄的1,380億元盈餘，儲備突破萬億，但拒絕全民派錢，惹來民意反彈，被指未能善用巨額盈餘還富於民。最終陳茂波一個月後宣布「補漏拾遺」，推出「關愛共享」計劃，向合資格市民派錢4000元，如在其他措施受惠未足4000元則可補回差額。

曾俊華在2011年一役，被迫全民派錢。（資料圖片）

經濟好壞都會有派錢呼聲 關鍵在管治失效

其實究其根本，派錢與否從來是政治問題。經濟環境好，人們就會要求「還富於民、共享成果」，經濟差，人們就會要求「刺激消費、利民紓困」，其實都是政治口號，視乎社會如何演繹。派與不派，關鍵從來是管治公信力，如果政府拿不出良策帶領市民走出當前困局，或是犯錯惹起民憤，只能乖乖開倉派錢滅火，否則民怨更大。

市民不會不明白派錢治標不治本，派幾千元轉眼就花光，但眼見政府做不好財富再分配、醫保高風險池不見影、住屋問題看不到出路，心想不論經濟好壞自己都一樣被忽略，倒不如分錢聊勝於無，正是「本就一定治唔到，有得治標都照殺」的心態。澳門正是好例子，當地社會問題到今日都未解決，純粹因為派錢緩衝部分民怨，才未至於再爆大型衝突。

當年羅祥國建議全民派錢被嘲，除因為建議相對「新奇」，另一個重要原因，正是社會相信公帑有更佳用途。當年政府有玫瑰園計劃，有新機場、新市鎮等大型基建將落成，大眾見到政府有遠見和願景，服務的對象亦是香港人，都傾向把錢留給政府做實事。縱使當時社會一樣有房屋問題，但至少新市鎮、新屋邨相繼上馬、落成，大眾起碼看到一點安居希望。全民派錢，聲音自然難成氣候。

反觀今日，樓價負擔水平早已超出1997年高峰，公營房屋供應又缺乏，大眾安居無望，公營醫療爆煲，努力工作也看不見出路。加上政治矛盾未解，政府人口政策失誤，迴避吸納新移民引伸的社會承受能力問題，推出任何大型計劃都會惹來「非優先服務本地人」的質疑。今日市民發聲的渠道又那麼多，全民派錢的呼聲，當然更容易發酵。