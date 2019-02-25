從「怪物」到港隊速度滑冰代表　自閉學童母冀社會多了解、多諒解

「有病就唔好帶出街啦！」有沒有想過自己的至親，會被毫無關係的途人肆意謾罵？大兒子患過度活躍症(AD/HD)、小兒子祖堂出生時不幸患上腦膜炎，其後確診患有自閉症和輕度智障；梁太過去每逢與兩名兒子外出，經常被人投以奇怪的目光。當她們乘坐交通工具時，更曾被其他途人責罵兒子「冇家教」，當作「怪物」般看待。 種種歧視的目光及說話，只因大眾對自閉症的認識不深，但卻對無數家庭和兒童，造成沉重、無形的傷害。

梁太在懷有祖堂期間，一直按醫生的建議戒口，惟在預產期前數天，梁太卻不幸發燒，祖堂出生後患上腦膜炎。（資料圖片）

小一仍未開口說話

梁太在懷有祖堂期間，一直按醫生的建議戒口，希望誕下健健康康的嬰兒。她謂：「我當時戒生冷嘢、戒涷嘢，亦都戒哂對BB唔好嘅嘢㗎！」然而，在預產期前數天，梁太卻不幸發燒，醫生決定為她催生，祖堂出生後雖然肥肥白白，但卻患上腦膜炎，醫生及後確診祖堂患有自閉症和輕度智障。

從天堂跌至地獄，梁太一度自責，情緒亦跌至谷低；惟她明白自己需獨力照顧兩名兒子，必需重新振作，便毅然辭職，全心全意照顧兩個「寶貝仔」。患有自閉症的祖堂學習進度，比同齡的小朋友慢，祖堂甚至到小學一年級仍未開口說話；由於某些自閉症患者對聲音特別敏感，所以祖堂到人多或嘈吵的地方，情緒波幅相對都會特別大。

梁太憶述帶祖堂乘坐西鐵遭人責罵的經歷，感嘆香港對自閉症的認知停留於非常表面的層面。（資料圖片）

梁太憶述過往每周帶祖堂，由天水圍的家乘搭西鐵到美孚進行訓練，都是一大考驗。她不但要控制好兒子的情緒和行為，更要忍受途人的目光。她直言「真係好辛苦」。因此，當每次出門前，她都需要與祖堂交代好所有行程，並且做好心理準備，令祖堂安心出門。

不過，慣常的訓練路線，過往受控的情緒，卻於一次踏入西鐵車廂時被打破了。祖堂進入車廂時，一如以往先觀察四周，當發現車廂內有空位，而附近亦未有長者便馬上坐下。同一時間，有一名手持行山杖的中年婦人投以厭惡的目光，梁太見狀於是叫祖堂讓坐。

當祖堂讓坐後，該名婦人卻不斷以「咁後生都爭位坐」、「無家教」、甚至「有病就唔好帶出街啦」等悔辱性說話去責罵祖堂。

嘆不少港人對自閉症認知停留表面層面

種種令人難堪的說話，都傳入祖堂耳中，梁太為保護兒子，忍無可忍下便向該中年婦人解釋：「我個仔有病，佢都唔想，如果你個仔有病，都會想人體諒佢。」可是該名中年婦人聽罷，直至下車仍未有「收口」。

梁太憶述當日情況時，感嘆香港不少人對自閉症的認知，依然停留於非常表面的層面。她謂其實自閉症患者都可以「好正常」，根本不會有傷害人的行為，亦不是「怪物」，希望香港人可以多諒解，多關心。

現年22歲的祖堂，更成為特殊奧運會香港代表隊的速度滑冰選手，先後代表香港參與過去兩屆特殊冬季奧運。（受訪者提供）

特殊冬奧曾奪兩金一銀佳績

祖堂一直成長，梁太發現他的平衡力較差，在小學校長的建議下，當時為其報名參加單線滾軸溜冰的課程。及至祖堂升讀中學，更參加特技滾軸溜冰，以及速度滑冰運動。

現年22歲的祖堂，成為特殊奧運會香港代表隊的速度滑冰選手，先後代表香港參與過去兩屆特殊冬季奧運。他於前年的特殊冬季奧運中，更為港隊奪下兩金一銀的佳績。

祖堂除了是運動員外，亦是一名插畫家。他在明愛中心擔任兼職活動幹事，閒時亦會接受插畫的工作，更曾為教育機構設計聖誕卡。梁太認為，「天生我材必有用」，兒子或許先天與他人不同，惟只要社會給予多些關懷和體諒，其實自閉人士都可以自然地融入社區。