海關督察及關員級入職課程　均獲資歷架構認可

香港海關的海關督察級及關員級的入職課程，於去年12月通過香港學術及職業資歷評審局評審，納入「資歷名冊」，繼警隊後成為第二支紀律部隊能同時為員佐級及主任級人員提供資歷架構認可入職課程。第一期認證課程有64位新入職見習督察及124位見習關員，已於上月開始受訓。海關訓練學校亦由今年1月1日起正名為香港海關學院。

將發展「智慧海關」

海關關長鄧以海今日（25日）在香港海關學院主持資歷認證課程啟動典禮，他致辭時表示，面對複雜多變的環境，海關會致力發展「智慧海關」，應對於便商利貿及高效執法方面的挑戰，以及配合國家「一帶一路」建設和粵港澳大灣區等發展策略。

鄧以海提到，為配合社會急速發展和不斷變化的前線工作環境，香港海關一向注重人才培訓，學院在過去44年裡亦不斷改良教學設備和增建訓練設施，使學員盡快掌握關務操作。

獲認證的兩個課程分別為見習督察的「海關管理專業文憑」，屬香港資歷架構第五級，相當於本地學士學位同級的資歷；以及為見習關員而設的「海關關務專業文憑」，屬香港資歷架構第四級，相當於本地副學士學位或高級文憑。

第一期認證課程有64位新入職見習督察及124位見習關員，他們已於上月開始受訓，並分別會於今年8月和5月結業，將會是首批獲香港海關學院頒授認可資歷的海關人員。完成入職課程的見習督察及見習關員將獲香港海關學院分別頒授相關文憑。

另外，香港海關學院將進一步與大專院校合作，研究學分減免，鼓勵海關人員持續進修，達致終身學習的目標。