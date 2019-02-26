質保局揭港大無機制監察HKU SPACE副學位課程　校方擬設機制檢討

質素保證局今日（26日）公布香港大學副學位部門的核證報告。質保局評審小組在報告中表示，未見港大和港大專業進修學院（HKU SPACE）設有監察機制，定期確保所有活動均達到與世界級院校相稱的最高水平。評審小組建議，港大應定期對學院進行全面檢討。 港大回應報告時指出，校務委員會已成立檢討工作小組，建議將港大專業進修學院納入港大學術檢討機制，與各學院同步按此機制就學術管治及表現進行定期檢討。

質保局評審小組建議，港大應定期對港大持續進修學院（HKU SPACE）進行全面檢討。（資料圖片）

港大2002年曾進行校內檢討

港大於1956年成立校外課程部，於1992年更名為香港大學專業進修學院（HKU SPACE）。因應政府後來修改規定，營辦持續教育必須採用自負盈虧模式，因此學院於1996年起，成為一所以自資方式營運的非牟利教育機構。

評審小組在報告中表示，未見港大和學院設有監察機制，定期確保所有活動均達到與世界級院校相稱的最高水平。學院上一次校內檢討於2002年由港大自發進行，其後各次檢討則由校外機構進行。

評審小組指，認同校外檢討（例如教資會進行的檢討）十分重要，但港大亦須定期進行檢討，以確保副學位課程營辦得宜，而學院目前尚未設立這方面的機制，因此評審小組建議港大定期對學院進行全面檢討。

另外，評審小組認為，學院現時未有採用具策略性和目標明確的方針，爭取機會與相類的世界級院校進行基準參照。評審小組贊同學院在基準參照方面已採取的措施，但認為港大可加強基準參照的工作，與世界級院校進行有系統的國際基準參照。

港大持續專業教育及終生學習委員會建議，將港大持續進修學院（HKU SPACE）納入港大學術檢討機制。（資料圖片）

港大18個月內匯報跟進工作

港大回應質保局報告時指出，認同評審小組就港大專業進修學院定期檢討，以及國際基準參照所提出的建議，校務委員會亦已成立檢討港大與學院關係的工作小組。港大持續專業教育及終生學習委員會建議，將學院納入港大學術檢討機制，與各學院同步按此機制就學術管治及表現進行定期檢討。

港大補充，由於學院並非研究導向，而是主力提供兼讀制及全日制教學課程，大學會因應學院特色而制定定期檢討的適切範圍。港大同意在18個月內提交報告，匯報跟進工作的進度。

港大校長張翔教回應指，注意到評審小組提出的建議，推動學院向前邁進，達到成為領導國際教育機構的目標。他表示，大學與學院均認為預備是次質素核證的過程具啓發性，可幫助學院提升教學質素，並期待今年5月向教資會遞交行動計劃，及於2020年8月遞交進度報告。

港大表示，會因應學院特色而制定定期檢討的適切範圍。（資料圖片）

負責是次核證報告的評審小組主席為Rudi Lidl榮休教授，成員包括：Timothy Clark教授、Paul White榮休教授、王周綺華博士及余君偉教授。評審小組審閱港大經自我檢視後擬備的院校報告，並於2018年3月20至22日會見港大的教職員及學生，亦會見多名校外相關人士，例如本地僱主及港大副學位課程畢業生。

質保局主席梁國權表示，港大專業進修學院提供的副學位課程數量和種類繁多，校方就此制訂優良政策、程序和流程，作為課程發展、審批、監察及覆檢工作的指引。他指出，學院的文件記錄詳盡充分，能為課程管理各方面及質素保證提供指引，評審小組在報告中予以讚許。