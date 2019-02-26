觀塘商業區公司8年增一成　平租單位7年減半

政府推展「起動九龍東」項目多年，冀打造九龍東為香港第二個核心商業區（CBD）。規劃署去年進行一項統計調查，研究九龍東商業機構的分布和統計數據；調查發現，過去8年間，位於九龍東的商業機構由11%增至22%，位於觀塘商貿區的寫字樓，公司數量大增一倍，由32%增至64%；約2成遷離非核心及核心商業區的公司均表示，區內租金及營運成本低，吸引他們「落戶」。 不過，8年間區內的平租單位的公司比例，亦大減逾半。

規劃署去年進行一項統計調查，研究九龍東商業機構的分布和統計數據。（資料圖片）

規劃署委託米奧特資料搜集中心進行一項調查，問卷調查於去年4月17日至7日20日期間進行，成功以面對面、電話及問卷方式訪問8,684間機構。

近年共用工作空間（Co-Working Space）興起，大部分位於觀塘商貿區。（資料圖片／李澤彤攝） 調查集中搜集及分析九龍東，即主要位於觀塘、九龍灣的商業機構概況，約2.7萬間商業機構中，約73%位於工廈，只有約19%位於寫字樓。 逾六成公司集中業務發展、銷售、推廣及公共關係範疇 於2011至2018年間，位於九龍東寫字樓及活化工廈的商業機構由11%增至22%，而觀塘商貿區的增幅最多，單是寫字樓的機構數目，則由約32%增至64%，當中以「業務發展、銷售、推廣及公共關係」的公司最多，佔整體達66%。而且以中小型公司佔多數， 約98%公司的員工數目少於50人。 近年共用工作空間（Co-Working Space）興起，調查發現大部分現址開業少於5年，逾9成均位於觀塘商貿區，主要從事批發零售、出版、創作及表演藝術活動，近7成半每月支付租金少於1萬元。

7年間平租單位大減

過半數公司的樓面面積少於1000平方呎，僅得7%有5,000平方呎以上。租金方面，約38%的機構每月租金介乎1萬至3萬元，只有分別26%及5.2%的公司，每月租金低於1萬元，或10萬元以上。

於2011年的同類調查中，有23.4%公司指單位月租低於5000元，但去年調查發現，只得10.3%公司指單位月租5000元以下。而單位月租5,000至9,999元的公司，亦由2011年的24.9%減至去年的16%。

一成公司來自傳統CBD

逾七成在九龍東設置辦公室的公司，均是來自同區或在該區開業至今，只有約一成的機構是由傳統CBD如中上環、尖沙咀等搬遷或擴充至九龍東，其餘14%則由非核心商業區遷至。

調查顯示，約五成半的機構均反映，區內租金、樓價和營運成本較低，吸引他們設置辦公室。而預計不會結業的機構中，約半數預料未來5年不會或大不可能搬離現址，而2成表示有可能搬離的機構之中，約5成解釋是由於租金貴、營運成本高。

近三成藝文公司或因租金高遷走

起動九龍東推行後，曾有在區內從事藝術、文化及音樂等的團體，指區內連年加租，逼走他們。調查指有1690間從事藝術、文化等的公司落戶九龍東，但有近三成公司表示很有可能離開，主要因為「沒有合適單位/地方不夠用」及「租金貴／樓價貴／營運成本高」。