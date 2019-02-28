石籬邨街頭連環胸襲案　官不信警逼作招認　18歲巴籍男生非禮罪成

葵涌石籬邨去年接連發生街頭胸襲案，數名女子晚上突被迎面而來的男子非禮。事後18歲巴基斯坦裔男學生被捕，他否認三項非禮罪受審，裁判官今（28日）裁定兩項控罪罪成，被告脫一罪。裁判官押後至下月14日判刑，以待索取教導所、勞教中心及更生中心報告，期間被告還押看管。

被告艾阿星在西九龍法院否認三項非禮罪。（林樂兒攝）

被告艾阿星，18歲，被控於去年6月26日及7月4日兩個晚上，在葵涌業成街及石籬邨非禮三名女子C、D及E。

官指被告應能明白案情嚴重性

裁判官認為，被告報稱警員誘導他認罪是謊言，指他當時17歲，可明白案情的嚴重性，怎會相信警員會貿然放走他。官接納被告是在警誡下自願承認非禮事主。他續謂，閉路電視片段的質素未能辨認到被告，法庭不予比重，另各事主亦未能認到被告。裁判官按被告的招認裁定兩項罪名成立，其中一罪則因該事主D供稱的地點與控方有出入，基於疑點利益歸於被告，該項控罪不成立。

被告在校是風紀

辯方求情時謂，被告案發時未滿18歲，於香港出生，在校內擔任風紀，亦是足球及板球校隊成員。她指被告需多受監督，望裁判官先索取感化官報告再判刑。惟裁判官認為案情嚴重，被告多次犯案，不予考慮。

案件編號：WKCC3031/2018