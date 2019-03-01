老翁79歲生日性侵智障女子　官斥利用事主缺陷　行為可恥囚4年

老翁79歲生晨那天，在住所樓下公園結識一名19歲的智障女子，之後二人先後在電梯及後樓梯有親密接觸。老翁早前就兩項非禮罪及一項企圖非法性交罪被裁定罪成，報告指事主事後怕見中老年男子。案件今（1日）於高等法院被判囚4年。法官直斥老翁利用事主的缺陷以滿足自己的性慾，行為可恥。

老翁79歲生日性侵智障女子，被裁定非禮罪成判入獄4年。（資料圖片）

事主怕見中年男子

法官判刑時引述事主心理報告指，她在事後感到不快及憤怒，害怕看到中年及老年男子，又出現情緒及睡眠問題，但情況隨時間好轉。

官指被告利用事主缺陷可恥

法官又指，從呈堂片段可見，事主行為舉止與正常19歲女生有異，而途中明顯受到被告擺佈，直斥被告利用事主的缺陷以滿足自己的性慾，行為可恥；法庭必須保護精神上無能力人士，雖被告稱感到內疚，又對事主致歉，但在被告的錄影會面及審訊期間完全看不到被告的悔意，亦沒有任何減刑因素。

事主智商僅得6歲

案情指，X於案發時19歲，惟智商等同6歲零4個月的人士，屬輕度弱智。案發日為被告生日。他於當天在居住公屋樓下的公園，與素未謀面的X搭訕，被告和X之後乘搭升降機，並以自己的陽具頂X的臀部。

被告辯稱「你情我願」

兩人之後到某層的後樓梯，被告攬住神情呆滯的X，並摸對方的胸。被告繼而脫下兩人的褲子，並以自已的陽具「撩」X的私處。被告最後捉住X的手，摸他自己的陽具。被告被捕後稱當時二人「你情我願」。

案件編號：HCCC186/18