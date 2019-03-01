科學園推AI課程 科企智能監控技術 工廠工人恐「無得偷懶」

本港近年積極發展創科，新一份《財政預算案》提到政府至今投放1,000億元發展生物科技、人工智能、智慧城市及金融科技。有AI公司向製衣廠、電子製造商提供服務，可實時監測和分析各生產線效率，若有生產線效率低於預期，管理層可透過手機社交平台即時獲取信息，及解決問題。 此外，科學園推出新項目「AI Plug@HKSTP」及擴展「機械人技術促進中心」（RCC），提供人工智能及機械人技術支援，而且亦會向各行業管理層提供培訓。

科技園公司今（1日）舉辦「AI+U人工智能探索體驗展」，逾70間AI公司展出落地應用的技術等。（李慧妍攝）

人工智能（AI）與機械人技術應用領域愈趨廣泛。人工智能公司MOTHERAPP主要向製衣廠、電子供應商及食品廠提供軟件技術，工廠內設有的電子監控系統可實時分析各生產線效率，如每個工人在負責工序上所花時間、完成情況等，若有生產線效率低於預期，管理層可透過手機社交平台即時獲取信息，及解決問題。業務發展副總裁周厚文表示，該技術有助改善生產線工序問題，及對員工提供相應培訓。目前珠三角、東南亞地區有約十間公司採用其技術。

人工智能公司Dayta則運用AI技術，即時分析消費者行為，如客人在產品前的逗留時間、購買習慣等，讓展覽、商舖可改變銷售策略。另一間AI公司IMSIGHT則運用計算機醫學影像分析技術，如肺部、胸部檢查等影像數據，在AI演算法後有助醫生短至10秒內，迅速找出病變位置，有助減輕醫生的工作量及提升斷症準確度。

人工智能公司Dayta以AI技術，聯合創辦人屠厚鈞指，即時分析消費者行為，有助商舖改變銷售模式。（李慧妍攝）

此外，《財政預算案》早前撥款100億元，在科學園興建兩個創新平台，分別為專注醫療科技的「Health@InnoHK」，及專注人工智能及機械人科技的「AIR@InnoHK」，將於年內投入服務。而園區今推出「AI Plug@HKSTP」新項目，4項措施中包括A.I Academy（培訓）、Tech Shop（技術支援）、企業創新（業務配對）及人工智能硬件支援（基建）。

科技園公司物料與精密工程群組/機械人技術平台副總監霍露明指，已聯繫本地逾10間AI公司，向各行業管理層提供培訓。（李慧妍攝）

將向各行業管理層提供培AI相關課程

科技園公司物料與精密工程群組/機械人技術平台副總監霍露明指，已聯繫本地逾10間AI公司，向各行業管理層提供培訓，以了解及學習技術應用。而今年預算案撥款5億元作「中學IT創新實驗室計劃」，她表示，為鼓勵高中學生升讀大學時報讀科學及工程系相關學科，學校亦可選擇相關課程。另外，機械人技術促進中心（RCC）將擴建至超過2萬平方呎，為機械人技術研究及測試提供支援。