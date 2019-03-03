前粉嶺裁判法院活化為青年領袖學院　本月底開幕

他指出，學院將重點培訓青年領袖技巧，同時會透過導賞，介紹法院大樓的建築特色，與訪客重溫法院及新界的變遷。

發展局局長黃偉綸今日（3日）發表網誌，稱屬於「活化歷史建築伙伴計劃」第三期項目之一的前粉嶺裁判法院，去年底已完成復修及活化，成為香港青年協會領袖學院，並於本月底開幕。

法院保留了不少原有的建築特色，包括雙層簷篷及古典神廟建築的仿石柱，側面外牆則有特色的樑托和金屬閘門，展現新古典建築風格。（發展局圖片）

黃偉綸指出，前粉嶺裁判法院於1961年啟用，是第一所在新界興建的裁判法院，當時稱為新界裁判署，主要處理新界北區的案件。自新的粉嶺法院大樓於2002年落成，前粉嶺裁判法院已關閉，並多次被租用作電影拍攝場地，包括2003年拍攝的《無間道II》。

二號法庭保留了裁判官席、犯人欄、公眾席和記者席、木地板及梯級等。（發展局圖片）

活化後保留原有建築特色

他表示，現時一號法庭已活化成數碼會議廳，添置了電子投票及即時傳譯系統，供青年人討論政策、辯論及演說訓練；二號法庭則保留昔日原貌，包括裁判官席、犯人欄、公眾席、記者席等，日後可作模擬法庭訓練之用。另外在4個拘留室中，有3個改裝成多用途活動室，餘下1間則保留原貌。

此外，法院亦設「保育廊」，是昔日犯人繳付罰款的地方。當年在這裡審理的第一宗案件是非法吸食鴉片案，繳費處內設放置夾萬的地方。