黃偉綸：公私營房屋七三比是「左手交右手」　與陳帆黃錦星是兄弟

政府早前宣布全面接納土地供應專責小組的報告，接受小組建議的八項優先處理土地選項。發展局局長黃偉綸今早（3日）出席商台節目表示，因應香港短中期土地供應緊絀，故《長遠房屋策略》決定，將公私營房屋比例，由六四比，增至七三比。他坦言，公營房屋每年的落成量仍未達標，又指增加比例屬「左手交右手」，因政府沒有「神仙棒」，可即時增加土地供應。

另外，早前政府宣布，下年度（2019至2020年度）的賣地表只有共15幅住宅用地，較去年少12幅，有意見擔心或推高樓價。黃偉綸表示，樓價受多項因素影響，包括利率、經濟情況和資金流向等。他表示，「眼前土地供應量唔差」，未來3、4年會有約9.3萬個一手單位提供，屬於高位；而因應長策調整，5至7年後的現樓供應會受影響，不過當中仍有變數。

黃：與陳帆、黃錦星多爭拗

黃偉綸又說，由財政司司長陳茂波任主席的「土地供應督導委員會」將會改組，擴大後有逾10名局長加入，包括教育、社福範疇，希望可加強統籌工作，並對土地需求估算預留更多可能性，令估算不會有太多「遺漏」。他續稱，各部門估算所需的「政府、機構或社區」用地時，由於會考慮到是否可成功爭取資源，故一般都趨向保守。至於與其他政策局合作，他表示，與運輸及房屋局局長陳帆、環境局局長黃錦星之間的合作最為密切，雖然不時會就政策上有爭拗，但之後大家仍然是「兄弟」。