小學生以為保暖水樽價值500元？中大與小學推理財計劃學精明消費

小學生對金錢概念究竟有多模糊？曾有小學生化身「豪客」，於小食亭或飲品機前隨意以八達通為同學「嘟」飲品、結帳；老師亦透露，有學生誤以一個保暖水樽的價值約為400至500元。 為增強學生的金錢概念，由證監會及金管局等監管機構成立的投資者及理財教育委員會，早前委託香港中文大學與小學合作，推行「才德兼備理財學校計劃」，將正確理財觀念滲入在學校生活及學科課程；學生透過失物估算正確價值；校內舊書墟活動，亦因而增加收入36%。

大埔舊墟公立學校（寶湖道）參與了「才德兼備理財學校計劃」，本學年在校內的課程及活動內滲入理財及品德教育。（鄧穎琳攝）

計劃總監兼中大社會科學院經濟學系副教授莊太量直言，本港不少文科生對金錢及理財認識淺，甚至對賺錢存罪惡感，惟現實中每人均須為未來生活考慮，故希望將理財教育加入正規課程內，於全港推行，協助下一代從小認識到正確價值觀及金錢觀。

小學校長：教導理財非市儈 繪本中加入價錢比較

參與的學校之一大埔舊墟公立學校（寶湖道）校長徐俊祥直言，學校為避免「講錢失感情」，多數不設教導理財教育，但他認為理財是教小朋友學習駕馭金錢，而非市儈，雖然香港教育重視能力導向，但理財亦是生活一部分，因此「要讓小朋友知道錢是有限的！」故該校在各學科合適的章節中，加入理財教育。如在小三中文科的麵包師傅繪本故事中，引導學生學習比較價錢、營養成份及性價比等。

究竟同學們對金錢的價值有多模糊？有老師透露，曾有小四生以為保暖水樽值價400或500元；亦有學生胡亂在飲品機前，以八達通為同學付款。

為失物拍片 讓同學「估價」以理解不同物品的價值

為使學生更了解物品的價值，由學生代表組成的學生議會不但會紀錄校內失物，更會為失物拍攝短片，邀請同學為失物「估價」。負責活動之一的同學陳琛翹笑言，失物包括水樽、擦膠、雨傘、外套，甚至泳衣褲、書包也有，希望藉活動分享保護財物的重要性。

實施理財教育後 校內賣舊書籌得款項增36%

學校亦調節了每年舉辦的舊書墟活動的模式，讓學生發揮創意及自行點算收益。小五生柯心竹指，在舊書墟活動中，有同學構思，只要買滿指定金額，則可獲得現金券的營銷策略，如提供減10元優惠，令他們漸漸對金錢運用有進一步認識。而該校今年共籌得8,417元，比在實行理財教育前、即去年的6,182元增加了36%。

常識科科主任曾瑞麟（右一）指，校方在交流團出發前會教小朋友匯率概念、分清想要與需要的東西，以及填寫預算開支表。（鄧穎琳攝） 藉交流團認識匯率及貨幣制度 此外，學校亦透過交流團，讓學生認識匯率及貨幣制度，常識科科主任曾瑞麟指，校方在出發前會教小朋友匯率概念、分清想要與需要的東西，以及填寫預算開支表。 小六女生凌雯嫣稱，兒時父母曾教她在購物前要先分清「需要」及「想要」，但年她早已將此道理遺忘，直至日前老師提醒，她才重新審視自己的消費情況，並在交流活動前估算所需花費，事後檢視自己有否浪費金錢。