審退休牧師與教友爭樓案中途　官收女大狀「諒解」電郵　換官收場

聖公會諸聖座堂一名退休牧師，被指騙取年老女教友免費提供住所，以及藉詞騙取對方款項。牧師又涉成功游說女教友，把住所暫時轉名給牧師一家，避免女教友的繼子女爭樓。教友事後興訟向退休牧師追討物業，案件今(5日)在高院續審時，處理本案的法官突表示收到一名相識女大律師、亦是涉案教會高層的電郵，內容提及「與訟雙方需要的不是公義，而是諒解」。女教友遂申請更換法官，主審法官聽罷陳詞後批准申請，案件需重新排期，並會之後書面頒佈理由。

原告黎驍敏。（朱棨新攝）

原告為黎驍敏，被告分別為退休牧師曾繼才、曾的妻子劉俠英和小姨劉俠賢。

本案原定今日續審，由曾繼才繼續作供。惟暫委法官林定國早上開庭時透露，收到一封發自一名女大狀的電郵，他把電封的副本給予原告和被告雙方的代表大律師。法官本打算不理會該電郵的內容，惟原告大律師索取原告的意見後，決定申請更換審理的法官。

希望避免教會尷尬

原告大律師陳詞時指，傳送電郵的女士是一名大律師，和主審法官租用一個大律師辦公室，她亦是涉案教會的高層人士。她在電郵中指，與訟雙方需要的不是「公義」，而是「諒解」，又希望避免教會繼續尷尬。

本身是資深大律師的林定國，在高等法院任暫委法官，並審理一單牧師與友友爭樓案時，收到租用同一律師辦事處女大狀電郵，最終決定不再審理案件。（資料圖片）

原告想一場公平審訊

原告大律師指又透露，原告曾問可否保證事件對本案沒有任何影響，原告大律師向對方坦言不能保證。原告大律師指，原告表明想要一場公平審訊，願承擔重新排期的後果。

被告反對認為不會有影響

而被告的大律師則反對更換法官，認為事件不影響法官的獨立性。被告一方指，傳送電郵的只是和法官同一間律師行，認為不需要更換法官。

法官聽取原告和被告陳詞後，決定批准原告一方的申請，法官又表示在書面頒布的理由中不會公開傳送電郵人士的名字。

涉案物業市值1900萬

原告案情指，被告曾繼才是聖公會諸聖座堂的退休牧師，她指曾繼才曾稱退休後「得嗰400萬，夠食唔夠住」等藉口，在過去十年間間，要求原告讓他居於原告於跑馬地的物業，又要原告支付醫療及生活費等，甚至借錢予曾的小姨，原告指涉款達460萬元。原告後來又為不想繼子女爭樓，將物業暫轉名予曾，但指曾事後不肯歸還，而該物業現市值達1,900萬元。但曾反駁指原告夫婦「懇求他入住」物業，又強調他非貪心的人。

案件編號：HCA142/2017