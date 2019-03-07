胃功能失調易腹疼、飽脹　中大研究：抗抑鬱藥可助治病

患上胃功能失調的病人，常於餐後感到上腹疼痛、飽脹等不適情況；而部分患者對改善胃酸分泌、腸胃蠕動等藥物無效，故病情多數會持續多年，對患者造成困擾。 中大醫學院最新的研究證實，低劑量的三環抗抑鬱藥有助改善胃功能失調，有逾六稱成參與研究的患者對療效表示滿意。不過，研究人員建議治療時僅使用低劑量，減輕藥物副作用。

中大醫學院一項最新研究證實，低劑量三環抗抑鬱藥「米帕明」有助改善難治性胃功能失調。（中大醫學院提供圖片）

現時全港估計約有73萬名胃功能失調患者，當中50萬名為難治性患者。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授胡志遠解釋，難治性胃功能失調多由壓力、焦慮等引起，對用藥促進腸胃蠕動能力、減少胃酸分泌等一線治療無效。

胡志遠稱，估計全港有約50萬名難治性胃功能失調患者。（中大醫學院提供圖片）

為證實用三環抗抑鬱藥物的治療功效，團隊將107名難治性胃功能失調的患者，分為兩組。當中一組接受低劑量的三環抗抑鬱藥物「米帕明」治療，於12周內以問卷方式測量八種消化不良的症狀，包括上腹疼痛、灼熱、餐後飽脹、噁心等，並評估他們對藥物副作用的情況。當中63.6%接受「米帕明」治療的人對治療感滿意。結果顯示，低劑量的「米帕明」有效控制消化不良症狀，並紓緩焦慮情緒。

小部分人或現副作用 僅建議使用低劑量

中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科副研究員張佩坤稱，由於少部分病人於服用三環抗抑鬱藥時會出現副作用，包括口乾、便秘、視力模糊等，故他們建議治療時僅使用低劑量，並經過適當評估後由醫生監督下使用。而臨床心理學家陳雅文稱，因情緒健康影響生理健康發展，故一但患者發覺腸胃問題持續，而未能找出病因，可尋求情緒健康專業人士的意見。