【三八婦女節】治癌致聽力損　康復婦改詞解憂：盼可將一生獻出愛

「眼淚在心裏流，苦痛問君知否。」歌詞改編自陳百強舊曲，60歲的少麗在受訪時隨意哼唱著。少麗23年前患上鼻咽癌，康復後聽力受損，隨著年月惡化，僅剩下右耳那不足三成聽力，嚴重影響生活。她因病失去工作能力、阻礙重拾看話劇嗜好、難以與人溝通交流，幸藉改寫歌詞，憑歌寄意，抒解愁緒。她說，即使有天聽力全失，仍然要繼續作詞，義唱表演，活好每一天：「盼可將一生獻出愛，盡發揮，我所長，人潮裏，極迷惘，堅守愛心發熱和光。」

少麗踏上舞台，將唱歌天賦盡情發揮。（受訪者提供）

少麗在1996年患病前，曾為雙職婦女，從事導遊工作，亦要兼顧照料一家三口與原生家庭。她每日忙碌埋首工作逾十小時，有天聽力突然出現問題，經確診後患有鼻咽癌，隨即接受化療及電療。她一年後終於康復，但身體大不如前，抵抗力弱，身體經常抱病；治療影響聽覺神經，令她聽力大大受損，如今左耳聽力盡失，右耳則僅餘不足三成聽力。

聽力減弱 損親子關係

從前的少麗熱愛音樂藝術，閒時愛看話劇，彈琴為樂，病後卻難以從拾嗜好，同時亦令她失去工作能力。聽力問題築起溝通障礙，令她難以與至親互訴心聲，例如有時與丈夫兒子食飯，他們聊天，你一言，我一語，未有放慢對話節奏，顧及自己弱聽的需要，「佢哋傾計唔理你。」

愛改寫歌詞 憑歌寄意

少麗不諱言生活空虛寂寞，曾感到失落與迷惘，幸在12年前，機緣巧合經過家福會的地區中心，決定報讀劇場班、唱歌班和唱作班，自此令她找到生活樂趣。從中少麗學習改編舊曲歌詞，憑歌寄意，抒解心中鬱悶，亦在劇場負責樂器伴奏和唱歌表演，並經常參加義演，下月將演出有關婦女辛酸故事的論壇劇場。

人生不盡如意，少麗有朝或聽力全失，她只盼如常活出自己。少麗高聲哼唱：「盼可將一生獻出愛，盡發揮，我所長，人潮裏，極迷惘，堅守愛心發熱和光。」

少麗因曾患鼻咽癌，治療過程損壞聽力，如今只餘下右耳不足三成聽力。（胡家欣攝）