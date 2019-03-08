教聯會疑騎劫教局防自殺講座　招教師入會　派大灣區樓市課程單張

元朗區小學校長會與教育局元朗學校發展組在今日（8日）舉行教師發展日，不過《香港01》接獲讀者投訴，指其中一場有關自殺危機處理的講座，卻被教聯會宣傳招收會員，兼派發「大灣區樓市全攻略課程」單張。 教聯會會長黃均瑜表示，對活動毫不知情，但認為若主辦單位批准教聯宣傳活動，做法並不妥，「就好似入屋派單張，如果（屋主）畀你入屋，就無問題。」不過教協會長馮偉華批評，教聯的宣傳活動與教師專業主題無關，做法是「騎劫」場合，「你自己搞個蛇宴當然可以自我宣傳，但官方活動唔應該畀其他團體賣廣告。」

現場禮堂座位擺放多張教聯會宣傳單張，包括「大灣區樓市全攻略課程」單張。（讀者提供）

元朗小學聯校教師發展日今日舉行，旨在為該區教師提供一個交流發展平台，分享專業教研成果及學習經歷，每所參加學校一般收費200元。發展日由今日早上9時起至下午4時半進行，下午環節會在不同學校舉行講座、分享會及區外學習活動。

教聯會資料套放座位上 入會有Starbucks優惠券​

其中，在中華基督教會方潤華小學舉辦的講座，由香港撒瑪利亞防止自殺會負責，主題為「自殺危機評估與初步介入」，現場有約200位老師出席。《香港01》接獲讀者投訴指，有參與老師步入禮堂時，發現現場每個座位擺放多份教聯會宣傳單張，包括入會申請表、教聯會教師俱樂部「T club」舉辦的「大灣區樓市全攻略課程」單張、教聯報、福利單張等。

講座開始後，教聯代表在大會主持邀請上台發言，期間大肆宣傳教聯會，並在現場招收會員，內容與講座主題無關，歷時約15分鐘。有老師感到不滿，「點解要聽教聯講咁耐嘢？」兩小時講座完結後，教聯隨即在現場收表，目測至少有20名教師交表，並即場獲贈Starbucks優惠券。

教聯會教師俱樂部「T club」舉辦的「大灣區樓市全攻略課程」單張。（讀者提供）

大灣區樓市全攻略課程單張，宣傳稱「助你完成置業夢」，列明有6小時課堂，另加3次實地考察，上課地點為教聯會觀塘「教師俱樂部」（T Club）。

教育局回覆指，由於教聯會及香港撒瑪利亞防止自殺會有相關經驗，故獲邀協助安排今日的講座。局方指，注意到教聯曾於講座開始前，向參加者派發與一些「發展日」無關的資料，已隨即提醒元朗區小學校長會檢討有關安排，亦會向教聯跟進。

局方續指，曾任教聯會副主席的教育局副局長蔡若蓮，沒有參與今次發展日任何活動安排。《香港01》曾致電向蔡若蓮查詢，電話未獲接聽；亦曾以電郵向元朗區小學校長會查詢，暫未獲回覆。

教聯會長​：猶如屋主畀入屋派單張 做法無問題

教聯會會長黃均瑜接受查詢時表示，自己對該宣傳活動並知情，反問主辦單位「點解畀個機會咁做」。他認為若活動獲主辦單位批准，做法並無不妥，「就好似入屋派單張，如果（屋主）畀你入屋，就無問題。」他續指，若有成員盡一切能力宣傳教聯，理應獲得稱讚。蔡若蓮曾任教聯會副主席，被問到今次官方活動是否有偏頗之嫌，黃就否認：「佢都做咗（副局）好耐啦。」

就好似入屋派單張，如果（屋主）畀你入屋，就無問題。 教聯會會長黃均瑜

黃均瑜（左）認為原教聯會副主席蔡若蓮（右）已轉任教育局副局長，不認為今次活動有偏頗之嫌。（資料圖片）

教協：騎刧講座 官方活動有失持平

教協會長馮偉華批評，教聯做法並不妥當，宣傳入會活動與教師專業主題無關，做法是「騎劫」場合，「你自己搞個蛇宴當然可以自我宣傳，但官方活動唔應該畀其他團體賣廣告。」他又質疑，教聯宣傳活動是否獲得主辦單位批准，或是「博大霧」情況下乘機宣傳。他認為，今次官方活動予人觀感有失持平，今後局方認確保教育活動「專業歸專業」。