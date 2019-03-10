張建宗指勞工處及入境處將加強　及早識別潛在受剝削或受虐外傭

政務司司長張建宗以「全面打擊人口販運 致力保障外傭權益」為題，指政府於2018年3月成立了跨局／部門「打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工督導委員會」，目標是制定整體策略和監督《香港打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工行動計劃》的執行，雖然去年有有7,500多名容易受剝削人士，惟被識別為受害人的比例仍然維持在低於0.3%的水平，只有18人，印證販運人口在香港並不普遍。 未來，工處會於其分佈全港的10個勞資關係科分區辦事處推行受害人初步識別機制，以便及早識別潛在受剝削或虐待的外傭；入境處亦會成立一個新的專責組別，在處理外傭簽證申請前進行初步檢查，以及早識別潛在的販運人口或剝削外傭個案。

張建宗指，香港一直以多管齊下的方式，全方位打擊販運人口活動，以及加強保障在港工作的39萬外傭；他指，有部份人士因香港並無單一法例的模式為由，指控政府沒有決心打擊人口販運，說法並不公允，更無事實根據。

政府於2018年3月由成立了，由政務司司長擔任主席，保安局局長及勞工及福利局局長為副主席，相關部門首長為成員的跨局／部門「打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工督導委員會」，以制定整體策略和監督《香港打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工行動計劃》的執行。

《行動計劃》已列出14項新措施和20項恆常措施，其中10項新措施已經落實，其餘亦將於今年稍後推出。

去年有18人被識別為受害人

他指，執法部門自2015年起陸續推出販運人口受害人識別機制，去年，有7,500多名容易受剝削人士，例如非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭和輸入勞工等，接受初步識別審核，人數為2016年的3倍；接受全面查問的人，亦比2017年大幅上升差不多四倍至110人；而被識別為受害人的比例仍然維持在低於0.3%的水平，只有18人；他指，情況進一步印證販運人口在香港並不普遍。

張建宗指，政府在2018年3月成立了跨局／部門「打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工督導委員會」。（政務司司長網誌圖片)

勞工處及入境處將加強識別潛在剝削外傭個案

此外，自去年4月，勞工處已積極加強對不良職業介紹所的執法，以配合將職業介紹所濫收求職者佣金的最高刑罰大幅提升6倍的法例修訂。勞工處亦把巡查職業介紹所的目標次數提高至每年2,000次，相比2014年增加了54%。

入境處會成立一個新的專責組別在處理外傭簽證申請前進行初步檢查，以及早識別潛在的販運人口或剝削外傭個案，並在有需要時盡早展開調查；警務處、海關和律政司亦獲撥備新的資源，加強《行動計劃》的實施。

勞工處會及早識別潛在受剝削或虐待的外傭

勞工處亦會於全港的10個勞資關係科分區辦事處推行受害人初步識別機制，以便及早識別潛在受剝削或虐待的外傭。

勞工處亦會探討如何鼓勵更多外傭在刑事案件出任控方證人，並進一步加強宣傳，教育外傭認識其僱傭權益。